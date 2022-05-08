迪士尼慶賀母親節！日網「揪1處」突破盲點：實在太邪惡
今天是一年一度的母親節，許多人在這日與媽媽團聚，分享生活中的快樂點滴。日本迪士尼也不落人後，在推特發文，向天底下的媽媽說一聲「謝謝」，感人的貼文底下卻冒出一個網友，簡單一句話點破迪士尼故事長久以來的特性，眾人見了全部笑翻。
日本迪士尼官方，今（8）日於推特發文慶賀母親節：「一直以來，謝謝」，並鼓勵民眾，趁著節日將平時難以言表的感謝之情大聲說出，更發出4張迪士尼熱門卡通《冰雪奇緣》、《海洋奇緣》、《貓兒歷險記》中，角色與媽媽親密相依的圖片，看起來相當感人。
一位日本網友的留言卻讓眾人直接收回眼淚，直指說「可是迪士尼系列裡的媽媽，不是幾乎都掛掉了嗎？」，有人更加碼貼出迪士尼各公主的照片，表示她們是「沒母親公主的大合照」。
該言論引起眾人爆笑，紛紛贊同「斑比（的媽媽）⋯⋯一出來還被人類打死」、「童話故事的母親，幾乎都活不到孩子成年」、「最討厭你這種敏銳的小鬼了」、「迪士尼根本孤兒製造機」。
也有網友替母親未死的角色喊冤「長髮公主媽媽沒死啊！梅利達媽媽也沒有死」、「睡美人和花木蘭老媽也活著，還有獅子王老媽」，有人則搞笑回應「可能因為沒媽媽比較慘，沒爸爸有媽媽還是可以過得好好的」。 （編輯：李惠婷）