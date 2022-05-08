冰棒一支只要6塊！「逆天CP值」地點神到了 網搬箱裝爆
天氣漸漸變炎熱，近日許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，不過隨著物價上升，許多商品單價也讓人無法接受，不過有網友卻分享一家冰棒專賣店的價目表，最便宜一隻6元的價格讓人口水直流，地點曝光後也掀起熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，圖中可見，某家裝潢簡單的冰棒專賣店，將其價目表掛在空中，而吸睛的是，店內大多數的冰棒，一支價格都在10元以內，只有少數特殊口味較高價，不過最貴也只需15元就能買到，甚至店內還販賣空的保麗龍盒，讓民眾大量採購，原PO也興奮地表示「每次來，總是要買一箱才要走」。
貼文一出，許多網友都被難見的低價吸引，紛紛留言表示「這價錢，一箱不夠吃吧」、「太便宜了吧！買整箱不心疼」、「這在哪裡？跪求地點」、「有配送嗎？這價位加上快月中了，我可以一次兩箱」、「6元清兵我就可以吃爆了」、「經過看到，必買一箱回家囤」。
對於許多網友好奇店家地點，原PO也透露是在「南投集集」，並建議大家「可以上網搜尋一下，這邊很多家都差不多這個價錢，只是口味不同」，另外也有內行回覆表示「南部、高屏區也能遇到這樣的店家，可以到屏東買，有相同的」。（編輯：張志浩）