高薪男怒甩未婚妻！「6大原因」曝 全場力挺：恭喜下船
男女交往要論及婚嫁時，必定需要考量諸多條件，讓當事人、兩方家庭都有基本共識後，再往人生下一階段邁進，不過有網友分享，自己的朋友最近選擇離開交往多年的女友，原因是女方針對結婚提出的要求太過份，詳列6大分手考量後，其餘網友紛紛直呼「太超過」、「恭喜清醒」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提及，「強者我朋友，原本與對象交往多年論及婚嫁，但因條件嚴苛決定放生」；接著原PO列出分手原因主要有6項，分別是「女方要求50萬元的聘金」、「結婚所有費用男方負擔」、「買房登記女方名下」、「婚後女方可能住回娘家」、「女方婚後不工作」、「女方父母嫌棄朋友是單親家庭」。
貼文一出，高達數萬名網友按讚，並湧入留言區回覆「這根本遇到詐騙集團」、「這太誇張了！別放出來害人啊」、「這條件也太扯，恭喜你朋友下船」、「就讓女方單身一輩子吧」、「婚非交易，就請教女方有何值得上述對價條件」、「第6點看了最火大，單親又怎麼了」、「每個人都是人生父母養，憑什麼要求對方」。
網友討論熱烈，原PO也在留言區補充「本來條件1、2、5都接受、3是勉強，但不知道4是在幹嘛，最後看到6就直接分手，且男方薪水比女方父母加起來都還多，我覺得我朋友人太好，當下只說『那就不要結啊』而已」，對朋友的舉動原PO相當支持並強調「對象不用漂亮，但是一定要讓自己的人生變得更漂亮」。（編輯：張志浩）