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美甲店開大絕！猛男半裸秀「超巨肌肉」服務　本尊神到了

▲民眾分享，某間美甲店內，竟然有「肌肉猛男」替女生們服務，甚至還脫下上衣露出結實身材，養眼畫面讓網友們看了紛紛眼睛全亮。（圖／翻攝自爆料公社公開版）
▲民眾分享，某間美甲店內，竟然有「肌肉猛男」替女生們服務，甚至還脫下上衣露出結實身材，養眼畫面讓網友們看了紛紛眼睛全亮。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-05-08 21:45:13

為了吸引客人上門，各行業老闆們現在都無所不用其極，推出各式特色活動博取關注，而近日一名民眾就分享，某間美甲店內，竟然有「肌肉猛男」替女生們服務，甚至還脫下上衣露出結實身材，養眼畫面讓網友們看了紛紛眼睛全亮，樂的直呼「跪求地址」、「行銷成功」。

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一名網友今（8）日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享數張照片，圖中可見，美甲店內有許多顧客正在享受修甲、指甲美容等服務，不過在仔細看，卻能發現，替大家服務的美甲師，竟是一位位的肌肉男，除了訓練扎實的胸肌和腹肌外備受關注外，頂著結實身材操作精緻的工具，也成為熱議話題。

▲（圖／翻攝自爆料公社公開版）
▲除了訓練扎實的胸肌和腹肌外備受關注外，頂著結實身材操作精緻的工具，也成為熱議話題。（圖／翻攝自爆料公社公開版）
原PO也在貼文中透露，其實這是店家搭配母親節推出的特別活動，不過奇怪的是「女兒們比媽媽還嗨」，網友們也紛紛湧入留言區回覆「哇嗚這個好！求地址」、「這種太犯規了啦，怎麼抵抗」、「應該沒辦法坐在那被美甲吧」、「這種母親節大禮，爸爸不會生氣嗎」、「邊做指甲邊吃冰淇淋，太享受了」、「超大肌肉拿超小工具，畫面好可愛」。

貼文一發瞬間掀起熱議，3小時已超過5千人按讚，也有內行網友透過圖片和活動線索，發現該美甲店其實藏身於桃園，老闆為了祝媽媽們母親節快樂，特地找了猛男替vip會員服務，而2位一日店員分別是Tim和Stanley，兩人皆為專業的健身教練，沒想到這次參與美甲店活動，意外掀起討論。（編輯：張志浩）

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