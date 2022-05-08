老闆不希望加班！員工竟嗆「1句」他心寒 眾嘆：開除吧
人在職場上生存，無論自己身處在哪個位置，都有其必須面對的困難，就連老闆也不意外，近日有網友就分享，出於善意他都不讓員工加班，結果某天卻偶然聽聞下屬抱怨公司不加班的制度，甚至認為自己很小氣，讓他心寒「原來提倡準時上下班的老闆也會被討厭啊」？
原PO在Dcard發文提及，自己目前經營小型企業， 員工約30人，從以前到現在，他都希望每個人能準時下班， 不是太急的事，就不用趕著當天用完， 能趕快回家休息是最好，因此每到下班時間，他都會提醒下屬們「不急就可以下班了」 ，不過近日，他卻偶然聽到，有一位不可能需要加班的行政同事，在談天過程中抱怨「老闆都不讓我們加班，每次都叫我們趕快走， 有夠小氣….連加班費都不讓我們拿」。
原PO聽完相當震驚，他強調，公司如果真的有人加班，一定會付加班費，且這名同事「好幾次下班至打卡時間，都在掃地、整理桌面、倒垃圾，我也摸摸鼻子算加班費給他了，原來提倡準時上下班的老闆也會被討厭啊？」
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「員工的加班如果合理而且自願就沒問題， 如果只是為了卡一個加班費那就需要檢討了」、「你公司在哪?手刀投履歷」、「可以開除他，讓我進去嗎」、「遇到這種不惜福的，真的可以開除了」、「我反而是給我加班費我也不想加班的人，除非真的有必要，不然下班時間到了就準時走」、「沒辦法，這世界就是什麼人都有，而且人都會比較嚮往自己沒有的」。
此外，也有一些網友提醒，「勞基法搜尋加班法規，明確告知員工，加班是要雙方同意，現在你要求準時下班，員工是不能自行加班的，這樣自己留後路，面試新員工，明確說倡導不加班，有需要加班會給加班費，希望很多加班費的，請不要來」、「法規加班要雙方同意，法規加班要雙方同意，如果雇主有明確不同意，勞工自己加沒有用 但若雇主雖沒有明確同意，但也沒明確拒絕，可能會被當默認同意，支付加班費」。（編輯：張志浩）