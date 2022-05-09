NOW早報／北北基桃「8場所」開賣快篩！時間、售價一次看

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四大超商/7-11、全家、OK、萊爾富
為讓民眾更容易取得新冠快篩試劑，經濟部表示，經中央流行疫情指揮中心等協調，今起北北基桃疫情較嚴重區域，四大超商上午十點起將販售新冠快篩試劑，初期會以亞培為主，每人限購1劑、每劑180元，預估每店會配發50劑。
藥妝店/屈臣氏、康是美
屈臣氏表示，今日全台各門市將上架1.4萬份亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，每份降價為180元，每人限購1組，請民眾多多把握；康是美則提到，今日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。
生鮮超市/全聯、美廉社
全聯福利中心昨天也宣布，今天上午10時同步在北北基桃有藥商執照許可的383家門市，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價也是180元，每店限量開賣50組，每人限購1組售完為止；美廉社則將於北北基桃共504家門市販賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，一入180元，1人限購1劑，售完為止，但各門市到貨時間不同，最快上午7點就會將商品上架銷售。
今日天氣／出門記得攜帶雨具！白天各地仍舊高溫
中央氣象局今（9）日指出，今天台灣附近水氣還是偏多，各縣市都有降雨機率，建議外出應攜帶雨具備用；溫度方面，今天氣溫與昨天相近，夜晚至清晨各地低溫大多在22至24度間，白天高溫，北部及東半部25至28度，中南部地區28至32度。
確診數狂飆！英媒警告「台灣未超前部署」 陳時中回應了
隨著台灣本土疫情升溫，英國媒體《每日電訊報（The Telegraph）》日前報導，台灣面對疫情未及時宣導及超前部署，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。對此，指揮官陳時中回應，表示會參考相關預測理論根據，會趨吉避凶盡量將疫情控制好。
據英國媒體《每日電訊報（The Telegraph）》6日以「台灣因其黃金標準的防疫戰略享譽世界，如今面臨『染疫死亡率恐飆升』」為題報導，指出台灣短短數週，單日確診人數飆升至萬例，認為台灣正面臨可怕的垂直彈道式感染狀況。報導中引述Chase Nelson的說法，強調台灣面對Omicron疫情解封太快，且未及時宣導和超前部署，反而是以且戰且走式地調整政策，在防疫戰略上是「不智之舉」。
對此，指揮官陳時中在昨日下午例行記者會上回應，表示不管是國內或國外媒體、專家都會針對疫情做一些預測，會持續參考相關預測理論根據，趨吉避凶地盡量將疫情控制好。
李靚蕾母親節爆淚收兒女卡片 和王力宏婚變後最溫馨一刻
李靚蕾與王力宏的離婚官從紐約打到台北，目前尚未有結果仍持續進行中，雙方暫時停歇戰火，蕾神已逾3個月未更新社群動態，8日是母親節，她在IG限時發聲，這回是滿滿的愛，甜蜜分享小孩手寫送她的母親節卡片，歷經和王力宏半年多的婚變大戰，她在母親節感性說「就是有這樣的小時刻」，還附上流淚的表情符號，來自小孩的愛和親情是對她最大的鼓舞。
她目前仍住在吾疆，獨自照顧2個女兒、1個兒子，由於他和王力宏暫時未再對彼此狀況發言，因此王力宏上回帶人闖吾疆探視小孩不成後，這段時間是否有再試圖探視小孩，外界不得而知。
李靚蕾在母親節曬出兒女手寫的英文卡片照片，翻譯成中文「親愛的媽咪，母親節快樂！形容妳要用很長的句子，妳是位很會關心人、很酷、認真工作、熱心助人、很有愛、忠誠、有耐心、漂亮、貼心還有善解人意，妳是地球上和整個宇宙最棒的媽媽，而且是最棒的廚師，我最喜歡吃妳用愛做的飯了」，除了卡片，她的女兒還獻上一朵DIY的花，小孩滿滿的愛讓李靚蕾過了一個溫馨無比的母親節。
鄧福如1歲兒「陽性寶包」確診 老公HowHow也快篩陽
鄧福如與網紅HowHow婚後育有一子，她在昨（8）日母親節這天發文提到兒子陽性確診，引起關注。針對此事，《NOWnews 今日新聞》詢問鄧福如的經紀人，經紀人進一步表示鄧福如的老公HowHow也快篩陽性。
鄧福如在IG發文曬出兒子淚眼汪汪的照片，並表示：「Surprised！母親節鉅獻，陽姓寶包。」讓外界擔心不已，演藝圈好友紛紛留言關切。
鄧福如經紀人透露，因為稍早HowHow快篩陽性，所以小朋友一出現發燒症狀就立刻送醫，「醫護人員也很辛苦，提供了細心的衛教，目前在家隔離休息，謝謝關心。」此外，鄧福如目前無症狀，快篩為陰性。
「領養代替購買」是情勒？鍾明軒買狗挨轟 10字回擊酸民
YouTuber鍾明軒6日在頻道發布新影片，宣布自己養了第2隻寵物是隻白柴犬，坦言自己是「購買而非領養」，並且認為「領養代替購買」現在已經變成情緒勒索的口號，影片一出隨即引起熱議，各路網友們紛紛為此論戰，更有人發文批評，而鍾明軒也在個人社群再度表明自身立場，並強調非常不喜歡「被誤會」。
領養代替購買等於情緒勒索的爭議出現後，有網友發文批評「買狗就是在助長狗的買賣交易！買賣交易多就會助長黑心繁殖場」，並怒嗆鍾明軒「你要買狗的確是你的選擇，但真的不用說領養代替購買是情緒勒索！如果牴觸喜好就是情勒，那不讓人偷搶拐騙殺人放火，是不是也算情緒勒索了？養了就好好照顧才是重點」。
對此鍾明軒則在IG限時動態發文表示，「從來就沒有說過只要領養代替購買的人『就是』情緒勒索，我的原意是請勿使用領養代替購買的『口號』來去進行情緒勒索，這兩種是完全不一樣的意思」，並無奈直言「人類不是算智慧動物嗎？」
而針對外界的抨擊和論戰，鍾明軒認為，不能因為看了新聞報導，就不看影片、不查證，就認定「事件風格」，並強調自己「從來不討厭跟他想法不同的人，只是純粹非常厭惡誤會這件事」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。