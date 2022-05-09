孫生母親節跟媽起衝突！「狠心封鎖」怒切割：真的受夠了
YouTuber孫生的媽媽因患有精神疾病，無法克制偷竊行為，已多次進出監獄，但孫生仍不離不棄的在媽媽身邊照料她。不料，8日迎來母親節，孫生原本要帶媽媽去吃好料並送她禮物，卻與媽媽起了衝突，他在個人IG上發文透露「終於狠下心來封鎖我媽了」，直呼「真的受夠了」。
還原事發經過，孫生表示「原本想說母親大家都在曬媽媽，我也已經訂好餐廳要帶媽媽去吃大餐，想好要拍美照、做頭髮，但因為工作關係遲到20分鐘，過程中也有打電話告知媽媽『已經在路上』，結果到場之後才發現媽媽已經走人，原因是不爽我遲到」。
後來餐廳員工還告訴孫生「你媽媽吃了霸王餐」，讓孫生傻眼表示「WOO！到底怎麼會有這樣的媽媽啊？我還想說要請她吃大餐給她一個禮物，結果給我搞這一齣，我真的看不太懂欸！打電話叫她回來，不回來」孫生也在IG提到「結果我是來這邊付錢的，哇！好棒的母親節！好喜歡喔！」也透露自己已經達到極限，真的受夠了，這次直接狠下心封鎖媽媽。
貼文一出，網友紛紛留言安慰孫生「這真的是好難的一題QQ」、「過沒多久你會解鎖媽媽的，然後一直反覆發生差不多的事，因為心軟QQ」、「孫生加油....你是個好孩子QQ」、「媽媽生病了，身為兒子的你真的很辛苦，加油....」、「家家有本難念的經，辛苦你了」、「辛苦你了！但媽媽也許也不明白她爲什麼會這樣！你已經做的很好了！加油哦！」（編輯：張嘉哲）