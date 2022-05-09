必勝客「排隊真相」不藏了！眾為它吃爆整年：早就很流行
披薩受到不少民眾喜愛，其多樣的口味及濃厚起司，總能讓老饕們滿足口腹之慾，甚至因大份量成為許多人聚餐首選美食之一，而以台灣來說，其必勝客以及達美樂是屬於Pizza界中相當知名的兩家連鎖店。近日，就有網友好奇「必勝客到底在排什麼隊？」結果意外釣出台灣人流行好幾年的習慣，引起討論。
原PO在PTT貼文指出「必勝客這個排隊的人潮也太誇張！經過的時候發現現場人山人海，排隊比排快篩試劑還要誇張，一堆外送和排隊要買的，想要吃到這個Pizza也至少要排一個小時吧？有這麼好吃嗎？還是有什麼活動？」
貼文一出，網友紛紛回應「母親節加上疫情不敢去外面用餐，披薩不是最方便的嗎？」、「母親節吃披薩已經變成習慣」、「我家這邊也排超長.....」、「我有朋友是店長，他說每年母親節是單子最多的一天」、「母親節超多人在吃披薩你都不知道，媽媽不下廚放鬆一下，點披薩最快」、「母親節吃披薩，已經好幾年的傳統了」、「不用活動，母親節就是披薩店整年最恐怖」、「母親節就是媽媽不做事的一天，當然訂Pizza」。
另外，也有人提到「特殊節日吃披薩我以為已經不意外了，跨年、聖誕節、母親節、過年他們生意都超好啊，整年度很多節日都很適合吃披薩，便宜又方便當然吃爆」、「其實跟疫情真的也無關，母親節、聖誕節、跨年這些披薩店生意都超好」、「母親節、父親節披薩店就是爆單啊，流行好幾年了」、「跟合菜比起來，Pizza超便宜又方便，現在很多半買半相送，超成功的」、「必勝客一整年重要節日都要排隊的，連網路訂餐取餐都要等」。（編輯：張嘉哲）