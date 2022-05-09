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為何麥當勞漲價仍賣爆？老饕講出「實話」：一週可吃2次

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時就推出復刻產品以及新品，深受台灣民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時就推出復刻產品以及新品，深受台灣民眾喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 09:42:51

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時就推出復刻產品以及新品，深受台灣民眾喜愛，不過由於產品本身屬於速食類，一方面吃多了對身體也會產生負擔，加上去年開始麥當勞宣布漲價，讓不少人大喊吃不消。但就有網友發現有朋友每週都會至少吃一次麥當勞，好奇到底在想什麼？沒想到貼文卻讓不少人講出「實話」，直呼現在的狀況「一週吃到兩次以上都有可能」，掀起話題。

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原PO在PTT貼文指出「我朋友他每個禮拜都會吃1到2次麥當勞，每次都去點大麥克+麥脆雞腿+奶茶，然後用APP換勁辣翅+兩個小薯條，我都跟他說不要吃那麼多麥當勞，對身體不太好，有沒有每個禮拜都吃麥當勞是什麼樣的人的卦？」

▲美國一名男屋主日前裝修自家浴室，意外發現一包陳年的麥當勞薯條！（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，在台灣深受民眾喜愛。（圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「每週吃個一次還好吧？一週挪一個餐吃不健康的食物很常見啊」、「一週一次的頻率覺得很還好欸，像我公司附近都沒什麼好吃的，麥當勞直接變美食」、「一周一次還好啊，我禮拜三固定吃早餐」、「一堆優惠可以用，很多人覺得很便宜吧」、「麥當勞優惠確實蠻多的啊，買下來也不會太貴，一週可以吃兩次以上正常吧」。

而也有人揪出真實原因「便當現在價錢都追上麥當勞了.....吃麥當勞超不意外」、「所以外面便當的的炸雞排飯會比較健康嗎？麥當勞至少衛生」、「我覺得現在的麥當勞都相對的便宜又健康安全」、「物價飆漲，便當價錢整個追上麥當勞」、「在台北的話看每一間麥當勞用餐時段都在排，就知道台北便當價格了」、「麥當勞光衛生就贏所有路邊攤還有來路不明的便當店」、「其實麥當勞也沒比較貴，最近還蠻常吃早餐的」、「比麥當勞貴的沒麥當勞好吃，比麥當勞好吃的沒麥當勞便宜」。（編輯：張嘉哲）

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