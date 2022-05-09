職場NG行為顧人怨　別成辦公室邊緣人

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面對二手菸、三手菸的危害，令人最有感的就是瀰漫在室內的污染。近年來菸品減害(Tobacco Harm Reduction)的觀念逐漸被大眾接受，希望能減少菸草產品對於人體及環境的危害，隨之誕生「新興菸品」，加熱菸有別於傳統紙菸用高溫燃燒方式產生煙霧，加熱菸運用緩慢加熱產生氣霧，透過不燃燒的機制，減少有害物質的產生並有效減低殘留的菸味。日前台灣也發表了最新針對傳統紙菸與新興菸品 (包括加熱菸、電子煙)危害物質的研究，證實未直接高溫燃燒菸草能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。
新興菸品在台灣並沒有正式的法規可以控管，網路上的非法銷售和不明來路的品質，不管吸菸者本身或是不吸菸者，都暴露在極大的風險中；但最近菸害防制法已在做一些修法管制的討論，未來加熱菸跟電子煙可能會變成「一開一禁」的方式，不少縣市也自主開始對於菸品乃至新興菸品進行管制。其實不管使用哪一種菸品，對身體健康及環境總是有不良影響，但如果能清楚了解傳統紙菸與新興菸品的差異，並透過政府的幫助加強管控相關菸品，對抽菸與不抽菸者雙方的權益都會更有保障，才能更有效達到菸害防制與維持國民生活品質的目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
參考來源
1. 台灣首份菸品潛在危害性調查數據，2022，作者：陽明交通大學榮譽教授劉宗榮、兼任助理教授鄒瀚興
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1．https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2．https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr
3．https://casaa.org/education/