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職場NG行為顧人怨　別成辦公室邊緣人

▲在同事間的相處，也特別會影響到工作的心情。（圖／shutterstock）
▲在同事間的相處，也特別會影響到工作的心情。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-05-09 15:00:002022-05-09 15:01:23

每天辛勤的工作，除了為了賺錢以外，當然也很渴望擁有氣氛融洽的辦公室環境，職場猶如社會的縮影，面對形形色色的工作夥伴、上司或下屬，同事間的相處也特別會影響到工作的心情。日前有網友上網分享自己多年的工作經驗，其中包含愛裝病請假、動不動就抱怨工作、愛搶功勞等都是不討喜、容易引發辦公室大戰的原因，但除了這些以外，身上有很重的菸臭味竟然是最引發大票網友共鳴的職場NG行為。

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網友分享，如果是身體真的出問題當然要請假，可是有些人總會在團隊最忙的時候請病假來逃避責任，同事不只要分擔工作，就連主管也相當頭痛。此外，網友特別提到，雖然同事已經到辦公室外抽菸，但或許早已習慣菸味而沒察覺到，對不抽菸的人來說可是對菸臭味非常敏感，附著在衣物、頭髮上帶回辦公場域的味道難以散去，更遑論「二、三手菸」，其實都讓不喜歡菸味的同事相當困擾。

面對二手菸、三手菸的危害，令人最有感的就是瀰漫在室內的污染。近年來菸品減害(Tobacco Harm Reduction)的觀念逐漸被大眾接受，希望能減少菸草產品對於人體及環境的危害，隨之誕生「新興菸品」，加熱菸有別於傳統紙菸用高溫燃燒方式產生煙霧，加熱菸運用緩慢加熱產生氣霧，透過不燃燒的機制，減少有害物質的產生並有效減低殘留的菸味。日前台灣也發表了最新針對傳統紙菸與新興菸品 (包括加熱菸、電子煙)危害物質的研究，證實未直接高溫燃燒菸草能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。

▲傳統紙菸與新興菸品整理。（圖／資料照片）
▲傳統紙菸與新興菸品整理。（圖／資料照片）
新興菸品在台灣並沒有正式的法規可以控管，網路上的非法銷售和不明來路的品質，不管吸菸者本身或是不吸菸者，都暴露在極大的風險中；但最近菸害防制法已在做一些修法管制的討論，未來加熱菸跟電子煙可能會變成「一開一禁」的方式，不少縣市也自主開始對於菸品乃至新興菸品進行管制。其實不管使用哪一種菸品，對身體健康及環境總是有不良影響，但如果能清楚了解傳統紙菸與新興菸品的差異，並透過政府的幫助加強管控相關菸品，對抽菸與不抽菸者雙方的權益都會更有保障，才能更有效達到菸害防制與維持國民生活品質的目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


參考來源
1. 台灣首份菸品潛在危害性調查數據，2022，作者：陽明交通大學榮譽教授劉宗榮、兼任助理教授鄒瀚興
了解更多>>
1．https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2．https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr
3．https://casaa.org/education/

落實校園菸害防制　教育部建議校規嚴禁電子煙

今日廣場》李凱彥／「菸害防制法」修法不該淪為一言堂

電子菸等菸品遭禁　菸品團體籲不能剝奪選擇權

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