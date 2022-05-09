獨／人魚公主熱舞爆紅！全台僅一縣市可看　台灣剩下7隻

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人魚秀起始困難！遠雄海洋公園合作打造海底王國
@chenhsi.lu回覆 @tw777777 上菜囉~~~您的九天玄女來囉😘歡迎大家點菜 @minmin_9487946 #九天玄女 #美人魚 #mermaid
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小璐表示，當初想要創立「美人魚表演」時，就是希望台灣能夠有「美人魚表演者」這個職業，但當時，有許多人都笑我說不可能，認為這個東西沒有市場，也做不起來，過程中確實非常不容易，被各種拒絕、打槍、忽略，但這個舞台也是好不容易才爭取到的。
「非常感謝遠雄海洋公園願意給我們人魚一個機會」小璐激動表示「如果沒有公司提供一個表演平台給我們，就不會有這個舞台；沒有大眾支持跟喜愛，這個表演也生存不下去；沒有表演者，表演會突然中斷也是情有可原，三者缺一不可」。
小璐也感嘆「我是真的很希望人魚表演能夠一直持下去，但是這種東西本身就是屬於國外比較流行」，常常她也問自己「台灣的人魚秀會發展到什麼程度，因為我是開拓者，第一次做，第一次選擇這個職業發展，實在沒有辦法精準預測未來有什麼變數，但只要在還能站在表演舞台時，就會用盡全力表演給觀眾看！」
全台唯一長駐表演秀！台灣僅剩最後7隻人魚
小璐透露，這個人魚秀從去年11月15日開始招募第一批人魚表演者進來，在經過受訓之後，12月1日正式登上遠雄海洋公園的表演舞台，也是目前唯一一個長期做人魚表演的海洋公園，目前正是第二批的人魚秀檔期，往後還會有第三批人魚秀表演，將從6月1日到9月16日。
對於目前人魚表秀的人力分配，小璐表示，每一期要招募人魚表演者並沒有那麼容易，因為多數表演者身兼專業的潛水教練執照，可能這一檔期過後，後續也有自己的事業要忙碌，因此過了一個檔期，就會出現換血的情況出現，以目前第二檔期來看，目前出場表演的人魚只有七位仙女們。
成為專業人魚前注意什麼？Live Show從來不喊卡
對於近日有許多人詢問成為人魚的必備條件為何，小璐也向記者提到，最近正巧要招募第三期的人魚秀表演者，必備的條件包括一定要有「人魚證照」，畢竟人魚會游是基礎，相關表演動作都可以進行15天受訓後就能非常熟悉；不過，擁有人魚證照沒有「表演經驗」的人依舊可以應徵加入，小璐說，畢竟台灣人魚表演才剛發展，大多小魚都不會有表演經驗，所以我們接受0表演基礎的小魚們來，給予寬裕時間進行表演者培訓、訓練。
而對於想成為人魚表演者的人，其術科考核內容包括平行正游、平行仰游、平行側游、後翻360、水中懸停、蠍式懸停、人魚泡泡、靜態閉氣2分鐘、平潛25米等等，小璐表示，考核一定要現場考，不能單靠影片依據，畢竟人魚表演每一場都是現場live show ，現場考核是營造同樣的臨場感，每一次也都是唯一一次，沒有喊卡重新來過的機會。
小璐透露，知道自己開拓「人魚秀」的表演一路上都不被看好，但時至今日已經有一個舞台讓我們這些人魚發光發熱，我們也備感珍惜，往往看到遊客滿足的笑容，那就是人魚最大的成就感。而民眾若想要觀看華麗又優美的人魚秀，花蓮遠雄海洋公園每天都有兩場演出，分別為早上10點55分以及下午1點50分；而美人魚上岸見面會則於11點20分登場，另外，也有親親美人魚體驗，讓遊客可以穿著人魚裝拍照、下水游游看，只要提前三天預約即可，對於人魚秀有興趣民眾！心動不如馬上行動囉！（編輯：張嘉哲）