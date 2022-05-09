廖老大飲料店夯爆！公開加盟規定　網見金額狂讚：太佛

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民眾對廖老大所提的加盟金額相當滿意，此外總店布條上寫明「盈餘10%捐贈給弱勢團體」，所以也規定加盟店需每個月繳交3000元給總公司捐款，邀請眾人一起做公益的行動感動不少人「憑良心賺錢，欣賞...」、「做善事，36萬真是佛心價，老大就是有自己的堅持。」、「完全心動，都想加盟了！」、「很多飲料店加盟金上百萬，原料還要向總公司店買，廖老大，親民，加油」、「廖老大要為年輕人創業唷太厲害的唷」。
部分網友則不這麼樂觀，提出建議「我覺得會不會以後像蛋塔效應，一開始覺得新鮮，但如果加盟店多了，難免也會做不起來，建議還是限制加盟店數量，畢竟知名飲料店還是很多，太競爭了」。 （編輯：李惠婷）
廖老大臉書全文內容
廖老大加盟連鎖餐飲說明
1、加盟金360,000
2、加盟主選定開店地點、總公司於官方網站公佈、
3、加盟者三個月無法找到店面開店， 總公司360,000無息退還、
4、加盟者、請自行上官方網站、查詢所有分店位置、再決定開店地點、
5、總公司替加盟者、（一人上課十天）培訓免費．
6、總公司免費提供店面設計圖：加盟主可自行找人裝修、
7、總公司介紹會計師安排開店執照、（會計師加盟主可自找）及教導外送平台簽約、
8、加盟者可自行採購生財器具（二手也可以）或總公司介紹廠商、
9、總公司提供所有原料供應商、聯絡方式，各加盟者自行採購，付款、
10、每半年開一次加盟主會議、各加盟店可提供、較便宜品質好的供應商、現場大家試飲、投票決定更換廠商與否
11、加盟主為、夜市攤販，路邊餐車，店面皆可
12、加盟主，可頂讓加盟店、頂讓時，需向總公司支付兩萬元手續費
13、加盟者每月須繳$3000給總公司作為慈善捐款、各分店需懸掛、營利10％捐贈慈善單位布條、以利正面形象、
14、加盟店可決定停業、更改地址、總公司不收取任何費用
15、廖老大本人保證、前往各加盟店一次、拉抬人氣免費，
16，總公司若日後推出新加盟店（如滷味、雞排）等等、現有加盟者、有優先加盟開店之權利
17，總公司定之飲料價格、加盟店可以因當地消費習慣、加減1至10元售價
18、加盟主可自行決定、是否與外送平台簽約合作、或加價銷售
19、加盟店裝修及看板顏色、必須總公司設計圖相同、不得任意更改、
20、總公司會不定期推出特價紀念商品、如公仔、T恤、加盟店擁有獨賣之權利、總公司不透過其他銷售管道、保障加盟業者權利、刺激消費
21、總公司免費提供、加盟者、支援稅務、法務、勞工相關諮詢
22、總公司依加盟數量、決定加價、調高加盟價格、以保障品牌價值及先加盟的人權益
23、各加盟店秩服需統一、每件5百元、向總公司購買、
24、各加盟店、員工未依規定穿著制服、經拍照舉發、每次罰款5000元