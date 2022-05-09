主婦抓狂！在家狂開「10桌辦桌」 眾見畫面全嘔：吐了
不少人家中鬧過「蟲蟲危機」，每次吃完飯看到桌上有一兩隻螞蟻爬動，一股煩燥感油然而生。有位女子因不滿家裡螞蟻太多，買了螞蟻藥在地上狂開10桌辦桌，並搞笑道「感謝北中南的朋友的支持，現主時還有空桌，未入席的請盡快」，貼文發出引起眾人一陣爆笑。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示因為自家螞蟻太多，於是用螞蟻藥洗開「10桌辦桌」，並樂歡喊到「謝謝！太感謝了！感謝北中南的朋友的支持。現主時還有空桌，未入席的請盡快」，認為這十桌開下去一定能將螞蟻通通消滅，並詢問眾人換季時是否也受螞蟻所擾，且氣味實在難聞。
部分網友被原PO搞笑的語氣給逗樂，回覆「第一桌生意興隆餒」、「很熱鬧的宴席（笑）」、「左上第一桌應該是伴郎桌。左上第二桌應該是伴娘桌。卯起來喝」，對昆蟲感到懼怕的人則紛紛求饒「我看到快哭，我好怕」。
有人推測原PO家的螞蟻是「黃酸仔蟻（台語），有特殊味道」，也有網友表示原PO作法可能徒勞，因循線找到螞蟻窩才是上上策「這個只是在養螞蟻而已，找出蟻穴洞口直接殺蟲劑灌下去立刻死光光」、「藥要滴在外面不要在室內，室內會吸引牠們來沒錯，但死了還是會有。滴在外面會把牠們吸引全去室外，室內就會沒螞蟻，我過去自己的經驗」。（編輯：李惠婷）