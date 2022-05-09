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統神兄弟翻舊帳戰翻！Toyz親揭「導火線」回應：真的無聊

▲Toyz認為，統神兄弟吵架，根本不關他的事，無奈自己卻受到牽連。（圖／Toyz IG）
▲Toyz認為，統神兄弟吵架，根本不關他的事，無奈自己卻受到牽連。（圖／Toyz IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 14:00:072022-05-09 14:20:21

知名實況主亞洲統神（張嘉航），日前和親哥哥國動吵架，甚至一度要告上法院，鬧得沸沸揚揚，也無辜波及到其他實況主丁特、Toyz等人。對此，Toyz昨（8）日也親上火線做出回應，無奈直言「到底關我什麼事」。

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據悉，統神曾在去年和Toyz工作結怨，便視Toyz為敵人，後來國動和Toyz合作後，引起統神不滿，認為哥哥身為家人不該胳膊向外彎，對敵人畢恭畢敬等等，直到近期，兩兄弟才在翻舊帳大吵，似乎要告上法院。

對此，Toyz也在直播中回應，他認為，當初和統神結怨的這件事情都已經過了那麼久，自己也因為販毒、詐賭等風波，快一年都沒有再提到他們兄弟倆，實在是不懂還會有自己的事。

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▲Toyz和統神曾在去年為手遊宣傳時，互相撕破臉，掀起實況圈熱議。（圖／Toyz臉書）
對於統神煽動粉絲倒讚，Toyz則表示，對他來說完全沒差，他目前接的都是只看流量的國外遊戲商業配。同時他也疑惑，兩兄弟至始至終是不是演戲、做效果、炒流量都不太清楚，無奈自己卻受到波及，直呼「你要流量，找人吵架，好歹也找新鮮的話題吧，要吵多久以前的事情？」。他猜測，兩兄弟可能積怨已久，歷經拆家、員工出走等等，而自己可能只是導火線。

Toyz無奈解釋，和統神事件爆發後，他就說過，沒有一百萬就不和亞洲統神合作，廠商才找到別的人選，直到確定合作，他才知道對方是國動，並沒有「頂不頂」的問題。並希望張家兄弟多年累積的恩怨，自己解決就好，別再牽扯到他，直呼「他們張家兄弟的事情，我都不想過問…」、「我一點想法都沒有，不要這麼無聊」。（編輯：詹鎰睿）

▲國動精蟲只有8顆！媽媽撿到槍　怒嗆統神、國動兄弟倆「報應」（圖／鼻地大師國動臉書）
▲目前統神和國動吵架，至今尚未看到和解的氣氛，有可能告上法院，引起網友關注討論。（圖／鼻地大師國動臉書）
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