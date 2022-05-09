紅葉蛋糕為何超夯？「超神本體」老台北人才知：只吃這家

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原PO昨（9）日九點一開門就到紅葉蛋糕，「結果現場排隊一堆人，想說應該會很好吃就蠻期待的，但吃完感覺普普，吃起來很扎實，但是味道一般般，沒特別突出」，因此也讓他忍不住發問「為什麼紅葉蛋糕可以這麼有名阿？帶回家的時候很多人都知道這個牌子，我媽還說她小時候就有吃過了，有沒有八卦」？
貼文一出，不少網友認同原PO，「說真的，普」、「超級無敵路邊巷口普通奶油蛋糕」、「覺得一般，感覺要冰冰的吃」、「說真的普通，但有的老一輩會覺得蛋糕就該長這樣」、「他的奶油已經不行了，現在大家奶油都超強，會說好吃的，大概都是停留在十幾年前的」、「實話說退步很多，吃的是回憶，老台北人的回憶」、「覺得不好吃，買了失望」。
但也有網友認為，「賣20年沒倒都很厲害」、「紮實的味道阿，滿喜歡的」、「黑森林好吃」、「老人以前吃不起吧」、「吃名氣的」、「鮮奶油超讚，不會膩，水果也很新鮮」、「紅葉黑森林棒」。
其中，也有老饕抖出關鍵，認為紅葉蛋糕強在「鮮奶油」、「品質穩」和「老字號」，「奶油是本體」、「牌子老信用好」、「鮮奶油啊 ，而且現在蛋糕這麼貴，紅葉已經很便宜了」、「紅葉蛋糕的奶油很好吃，吃不膩」、「紅葉的鮮奶油甜而不膩，吃別家蛋糕時，我都不吃鮮奶油，只吃紅葉」、「他的奶油是特製的，這是主要賣點」、「老台北人的回憶，但是品質真的樸實，不太喜歡現在很多不知所以然的裝飾蛋糕又貴又難吃」、「真的比一堆花俏沒料的實在太多了，蛋糕體新鮮、鮮奶油清爽，簡單好吃」、「吃的是回憶，這種紅了幾十年的蛋糕，要說超越他的蛋糕店當然很多，但人家就是指定這一牌」。（編輯：郭佩蓉）