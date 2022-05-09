台灣「碗裝泡麵英雄」是它！來一客被超車 全場認同吃爆
泡麵因有其便宜又便利的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而台灣的泡麵口味百百種，有創新口味異軍突起，也有老字號飄香數十年依舊立於不敗的地位。對此，網紅蔡阿嘎就針對台灣人最愛吃的泡麵網路調查一番，結果最受到台灣人喜愛的泡麵冠軍就是「維力炸醬麵」，飄香近50的維力在面對眾多泡麵的夾擊下，依舊殺出血路，獲得網友一致好評。
蔡阿嘎經常開設「調查局」系列，針對台灣人對於不同產品喜好進行調查，這次進行「台灣人最愛的泡麵評選」，開設網路投票問券讓大家填答，選出前十名大家熱愛的泡麵，其前十名到第一名排名依序為拉麵道豚骨口味、統一蔥燒牛肉麵、味味A排骨雞麵、來一客韓式泡菜、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、辛拉麵原味、統一肉燥麵、季軍台酒花雕雞麵、亞軍來一客鮮蝦魚板以及冠軍維力炸醬麵。
談及排行榜中意外名單，像是第九名的統一蔥燒牛肉麵，就讓蔡阿嘎表示「這碗算是我心目中的本命，竟然只有第九名」；而第六名的滿漢大餐蔥燒牛肉麵則也是令人意外，二伯表示「以前都覺得這個很貴，但現在許多乾拌麵賣得更貴，好像就覺得這個可以買來吃一下」，蔡阿嘎也笑說「這款是學生時期月初時才買得起的泡麵」。
至於冠軍維力炸醬麵，蔡阿嘎、二伯、大頭佛三人也不感意外，大頭佛也表示「吃乾麵真的很划算，吃完之後還可以喝湯」。影片曝光後，不少網友紛紛回應「維力真的太神了！一碗20幾元超佛心」、「我很喜歡把維力炸醬麵泡成湯的欸，也很好吃XD」、「維力真的是從小吃到大，現在都還是會買」、「維力炸醬麵和來一客真的是實至名歸！恭喜前兩名」、「維力真的很棒，但這邊再推薦一款素飄香系列的也很棒」、「幫素飄香感到可惜！真的好吃」、「隨緣覺得好吃！而且素泡麵真的不多，雖然我不是素食者，但真心覺得隨緣拯救了很多吃素的朋友」。（編輯：張嘉哲）