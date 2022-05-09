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店家「狂開7分身」拚母親節業績！外送員轟：害我賺嘸錢

▲有網友抱怨，母親節當天送到一間店家，開了7個以上不同的平台，結果爆單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲有網友抱怨，母親節當天送到一間店家，開了7個以上不同的平台，結果爆單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 15:18:18

看準外送商機，不少業者會以「中央廚房」的手法在平台上，加開不同店名來吸引消費者。對此，就有外送員抱怨，某個店家加開7個以上的分身，結果母親節晚上爆單，害他拒單後又被拉回來，不斷輪迴，損失加碼獎勵，也讓同行們氣到不行。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有網友PO文抱怨，他接到的店家就開了7個不同的店名在平台上，結果母親節當晚爆單，什麼都做不出來，害他賺不到加碼獎勵，「我拒單又被拉回來，加碼時間就這樣被拉來拉去共四回，為什麼一個店家能開這麼多？找不到地方回報」。

▲有網友抱怨，母親節當天送到一間店家，開了7個以上不同的平台，結果爆單。（圖／外送員奇聞怪事）
▲由於正值母親節節慶活動，外送員有加碼獎勵，結果卻被該店家爆單害到，單子不停拉回，無法接其他訂單。（圖／外送員奇聞怪事）
貼文曝光後，同行紛紛無奈狂嘆，「這種貪得無厭的店家到處都有，只為了自己賺錢硬要犧牲消費者和外送員的時機」、「某連鎖雲端7個品牌，2個平台，14個平板，還有蝦皮那些就不說了，重點3人上班…」「這算少了，我們台北無限廚房妳雙手不夠」、「要習慣，我家附近的雲端有12臺平板」。

也有人建議「先拉休再轉單，趕快騎走，離開那家店的範圍越遠越好，然後再結束休息，應該就能擺脫雷店糾纏」、「回報嗎？去衛生局檢舉他，他穩倒的」、「多檢舉多回報…趕快把店家弄倒」、「消化不了還硬接，這種跟客人說用等待時間太久理由取消訂單，客人不會被扣錢，駕駛也可以逃離無限等待地獄…」。（編輯：詹鎰睿）

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