最沒人緣的星座是誰？前2名慘不忍睹 絕殺答案鎮壓排行
往往我們在日常生活中都會參考一些「星座運勢」，像是今天適合做什麼事、穿什麼顏色的衣服，甚至是每到彩券頭獎金額飆漲時，也會有不少深信哪些星座在開獎當天財運大爆棚，甚至因為每個星座都有專家分析其大致性格，造就出12星座個性的刻板印象，深植人們心中。而近日，就有網友熱議「大家最討厭的星座是什麼？」結果貼文答案超意外，引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「想問一下大家討厭哪個星座？為什麼？」貼文一出，不少人紛紛回應「處女真的太龜毛，做事拘謹到一點寬鬆程度都沒有」、「天蠍，因為太完美了，沒缺點不好相處」、「處女真的是我的冠軍....完美主義到太誇張」、「雙魚根本一點都不浪漫，超失敗」、「獅子座因為很自私，眼裡只有利益不適合做朋友」、「處女座吧，總一堆毛，要人家配合，霸道的很」、「雙子座的雙面人格才可怕吧」、「雙魚座，永遠都在雙標，還有，真的一點都不浪漫專情好嗎？」、「雙魚真的雙標到不行」。
而綜合網友意見，「處女座」以及「雙魚座」是最受到網友不喜愛的星座，處女座其包括「做事過度要求完美，不管在任何情況之下，都必須要求無任何缺點，讓人喘不過氣」；而雙魚座則被指認是「根本不夠浪漫與專情，不符合個性特徵，且容易雙標」，掀起討論。
不過，就有網友一片喊出自己心中最不喜愛的星座之時，也有人直接表示「星座一直以來我都不信....通常是人本身的問題」結果獲得網友最多按讚認同，不少人紛紛提到「我就想問大家選出來這些星座的作為.....其他星座不會做嗎？」、「天秤就不雙標？水瓶就不雙標？誰不想做事要求完美啊.....星座真的是無稽之談」、「那真的只能拿來參考，沒有百分百準」、「討厭用星座把人分類和定型，你是OO星座哦，難怪怎樣怎樣，真的是莫名其妙」沒想到因為一則星座相關提問文，意外掀起「星座信仰」論戰。（編輯：張嘉哲）
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