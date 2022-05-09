全世界「最麻煩泡麵」是它！內行一開被整哭：錯怪台灣了
台灣泡麵口味五花八門，近年來除了本土品牌以外，還有不少國外款式出現，提供消費者更多元的選擇。不過，就有網友點名全世界「最麻煩的泡麵」，隨即崩潰直呼「設計來整人的？」而引起內行承認留言。
原PO於PTT八卦板上發文，表示每次打開印尼泡麵時，手上全都是油，「還三包連在一起是怎樣，開了第一包之後手油油，後面就開不起來了，最後只好拿剪刀剪，但剪完剪刀上也都是油」。文末，他也無奈抱怨「是我不會開還是這包就是設計來整人的？有沒高手教一下？」
問題曝光後，就引來不少鄉民留言，「真的有夠難開」、「很多油包都滿滿的沒空隙，很難不沾到」、「真的，它全部的醬包都有一樣的問題」、「確實，還以為是自己的問題」、「看賣印尼炒泡麵的店老闆都是用剪刀一次剪開」。
此外，因台灣泡麵包裝時常被抱怨設計差，就有人將兩者比擬，坦言「台灣也不少包裝反人類呢」、「有台灣碗裝泡麵蓋子難開嗎」、「東南亞含台灣詭異包裝一堆」、「沒人在乎啦！鄉民只嘴台灣包裝世界最難開」、「印尼才真的是最難開的，錯怪台灣了」。
不過，也有行家不以為意，反而不解直言「你怎麼做到的阿？明明隨便都能打開也沒沾油」、「我吃那麼久都沒問題」、「昨天才吃，完全沒沾到，你技術的問題」。（編輯：陳雅雲）