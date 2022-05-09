台灣「最強汽水」消失？他連跑3家找嘸 眾哭：不能沒有
時節趨近夏日，在大熱天中來杯冰冰涼涼的飲料極其舒爽。就有位民眾突然很想喝蘋果西打，可是連跑了三間便利超商，7-11、全家都有去，結果一瓶都沒買到，讓他直呼「難道蘋果西打要消失了？」，貼文引發熱議。
原PO在PTT上發文，表示突然很想來瓶蘋果西打，結果連跑三間超商都撲空，原以為因為疫情引想產量減少，於是隨口跟店員詢問，對方回：「要去大賣場或是去盤商買，現在不太進貨了」，原PO表示雖知道鋁罐版和胖胖版都已消失，但沒想到連最經典的寶特瓶裝都不見，於是問「有沒有蘋果西打快消失的八卦？」
該文引發一眾蘋果西打愛好者哀號「連可口可樂都沒辦法打敗的汽水」、「熱炒店必備，蘋果西打屌打其他飲料」、「好喝欸」，但有人指出生產蘋果西打的大西洋公司曾爆發食安問題，讓他無法再信任「之前出包對他失去信心」。
多數人則認為量販店都還有販售，不用如此恐慌「今天才喝，哪裡買不到...」、「超市量販店一堆」、「阿就不零售，只有在量販售才買的到阿」、「很多吧，我剛去頂好買，有一堆...」，也有人分享有相似口味的啤酒「台虎精釀有出一款黃金蘋果酒，味道激似蘋果西打，但是含有酒精」。 （編輯：李惠婷）