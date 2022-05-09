門口被亂停車！屋主討3千租金 女車主「神回9字」全傻眼
台灣地狹人稠，轎車數量十分多，連帶讓許多市區內停車位一格難求，違停亂象頻出。就有位屋主作為倉庫的老房子經常遭陌生車主亂停，原本想說乾脆明訂月租金讓對方停，沒想到對方竟然丟出「9字神回應」讓全場網友傻眼。
一位屋主在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己老家目前當作倉庫使用，但卻常常遭陌生人亂停車，完全沒辦法進出，過去都是拍照檢舉，但現在已經無法了，便決定向經常停在此處的一位女車主提議「這邊24小時有人進出，您的車輛已影響作業，提議以每月NT.3000出租車位，不知您意思如何？」若有意願的話也請對方留走道、自行處理別台亂停的車。
沒想到女車主收到簡訊後，卻開始討價還價「我每天只停7個小時，我停格子一個月800塊，你方便租我1000塊就OK」，最後還神回9個字「我一個月只停25天」，瞬間讓原PO超傻眼「這樣不行，請妳移走吧，我看到會直接請警察拖走」。
女車主離譜的回應曝光後，讓上千名網友也同樣驚嘆「月租1000，只停25天，一天7小時，一小時5.7塊的停車格請她找給我」、「一個月最多才31天，停了25天好意思用『只』喔」、「哪來的奇葩，所以我也可以跟房東說，我休假日都沒有住在這裡，你只能算我22天的房租這樣嗎」、「以一小時20計算，20x7=140，140x25天也要3500吧？厚顏無恥」。（編輯：潘毅）