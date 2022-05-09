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快篩排隊亂象！她擺「這物」瀟灑離開　眾傻眼：踢走它

▲快篩排隊亂象！她擺「這物」瀟灑離開　眾傻眼：踢走它（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲快篩排隊亂象！她擺「這物」瀟灑離開　眾傻眼：踢走它（圖／臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 16:59:58

近期台灣疫情升溫，許多人都在購買快篩試劑確認健康狀況，保障自己也保障家人，但也使得全台都在瘋搶快篩，許多藥局外頭大排長龍，這時就有民眾發現隊伍中出現奇特景象，竟有人只放了張紙條和椅子就先行離開，引起其他認份排隊之人的怒火。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示有家藥局每天上班日八點開始販賣快篩，可就有人為了當第一名，竟直接搬椅子放到隊伍中，並寫下自己的姓氏和排為第一就離開，讓原PO相當傻眼「現在連買快篩都能置板凳排隊了！」

▲該女子用椅子代替自己排隊，令眾人不敢相信。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲該女子用椅子代替自己排隊，令眾人不敢相信。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
眾人見此怪狀皆傻住，氣憤回覆「我都直接無視」、「直接踢飛～咻～～」、「搬走阿，現在自己寫就算喔？那你寫一張我已預約10人份擺在她前面？」、 「夏夕夏景，職業排隊的」、「還好！我們這邊藥局不允許這樣排隊！這種人真的很拉G....」。

也有網友提出近期另一個怪象，部分人反覆排隊購買快篩，使得真正需要的人難以購買「早上看到樓上阿桑又拿著椅子要去排快篩！真的很閒！要用的買不到！」。

有人則贊同原文中女子的作法，認為若成為規定，是一個很好阻斷群聚的方式「這說實在的不錯！避免感染。時間到就來取」、「其實藥局應該都改預約制！我家附近的就用預約的，付錢壓健保卡，時間到來拿，這樣減少群聚才是對的⋯」。 （編輯：李惠婷） 

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