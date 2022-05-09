超商取貨要小心！她錯拿「同名同電話」包裹 暗黑內幕曝
7-11、全家、萊爾富等超商，除了店內販售多樣化的食品和飲品，也提供各式生活服務，成為許多人每天必去的商家，不過有民眾卻分享，自己到門市取貨時，明明已經將名字、電話後三碼都確認無誤了，但回家後卻發現根本不是自己的包裹，內行網友看完後，也紛紛提醒這可能是「詐騙手法」。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文提到，近日透過網購平台下單購物，到超商取貨後卻發現內容物不同，仔細一看取貨單才發現，另一個包裹主人的購物平台、姓名、電話後三碼、取貨門市都相同，而平常較少注意的寄件代號、寄件人以及寄件代號不一樣。
原PO表示，自己人生第一次遇到這樣的狀況，不僅自己取錯，店員也給錯，貼文一出，網友紛紛留言「太巧了吧」、「一定要跟對方認識一下，同名同姓已經夠巧了，住在同一區機率又更小，最後連末三碼都一樣的機率真的很低」、「不求同年同月同日生，但求同名同姓同包裹」。
不過，針對此情況，不少網友提醒「現在很多這種詐騙包裹，店員都說不是就別領」、「沒那麼巧，沒訂的那一件貨是詐騙，騙你收貨付錢的」、「詐騙集團真的很聰明，什麼出頭都有」、「平時要查物流包裹狀態，包裹到了就是對金額」、「這種之後可能會一直出現，要多加小心了」。（編輯：張志浩）