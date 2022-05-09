COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

14歲存款贏過一堆人！她「掏7萬5」借媽繳房租　網全跪了

▲一名媽媽就因為周轉不靈，導致沒錢付房租，因此向年僅14歲的女兒借款，怎料當對方拿出存款時，數字令人不敢相信。（示意圖／shutterstock）
▲一名媽媽就因為周轉不靈，導致沒錢付房租，因此向年僅14歲的女兒借款，怎料當對方拿出存款時，數字令人不敢相信。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 18:13:292022-05-09 18:15:37

對父母而言，一肩扛起家中經濟並費心照顧孩子並非易事，在各種開支不斷消耗下，有時也會有經濟困難的時候，而近日，中國一名媽媽就因為周轉不靈，導致沒錢付房租，因此向年僅14歲的女兒借款，不料對方竟拿出1萬7千元的人民幣，讓她及眾多網友們大吃一驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，這名來自江蘇南通的趙媽媽，因爲剛繳完房貸，導致經濟失控，手邊無現金能繳納房租，逼不得已之下，只能選擇向14歲的女兒借錢，起初女兒並不願意，因此趙媽媽只好承諾，未來會「雙倍返還」，這才讓對方答應借錢。

▲（圖／翻攝自微博）
▲趙媽媽沒想到，年僅14歲的女兒，竟然掏出了1萬7千元的人民幣（新台幣約7萬5千元）（圖／翻攝自微博）
趙媽媽說道，自己原本以為女兒大概只有幾千元，但沒想到，年僅14歲的她，竟然掏出了1萬7千元的人民幣（新台幣約7萬5千元），趙媽媽說道「這些錢是女兒的壓歲錢，還有平時幫我跑腿，也會給她的零用錢，我都不知道她存了這麼多錢，也蠻開心的，覺得她蠻有理財觀念的」。

消息一出，掀起網友熱議，紛紛對女兒感到佩服「才14歲？好懂事啊 ​」、「世界上竟然有這樣的寶藏女兒」、「她14歲就攢了1萬7，再看看我的銀行餘額，可憐啊」、「小女兒真節約，以後一定是理財高手」、「好貼心，幫了家人一個大忙，未來大有可為」、「希望能做到雙倍返還，不要欺騙孩子」。（編輯：張志浩）

高薪男怒甩未婚妻！「6大原因」曝　全場力挺：恭喜下船

女兒突抱「整桶百鈔」上前！媽愣：要幹嘛　用途萬人跪了

小二女兒突把媽媽鎖門外？「背後用意」撩爆全場：太貼心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀