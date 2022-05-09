電線桿裝「麥克風」要幹嘛？網愣：是要多嗨 內行揭用途
台灣路邊常見電線桿佇立，而其功能不只是協助架起電纜，還有安裝監視器、道路廣角鏡等，不過近日有民眾就分享，自己發現住家附近的電線桿，裝上了外型像是「巨大麥克風」的物品，令他相當好奇，內行網友們也給出解答，說明其功能。
一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文提到，最近他家附近的電線桿，裝了像是麥克風的巨型物品，上方寫著編號，後方還掛著電線，且原PO透露「隔幾10公尺就裝一個，高度只比人在高一點點，很容易碰到」，令他好奇，「這樣會不會有事?請問這是甚麼呢?」
貼文曝光後，吸引許多網友留言猜測，「這也太像巨大麥克風了吧」、「亂猜看看，空氣過濾器嗎」、「里長宣布事情可以用的」、「怎麼感覺會有電磁波的輻射問題」、「好特別喔，其他地方沒看過耶」。
針對電線桿上的物品，有內行網友也說明，「光纜接續盒，一頭是到附近光化箱，另一端拉出去供附近用戶使用，這裡頭只是光纖，是沒有用電不會漏電，摸到不會有事，若太低怕撞到就打中華服務專線反應，不然找民代反應一下，應該就會移高一點了」、「主要就是保護2條線要串接的線頭」、「光纖線路的外殼, 纏繞在後的是預留的線，如果盒子裡面的光纖接不好，外包廠商會透過機房馬上就會來處理, 這個盒子設計成這樣，是因為它可以承受一定程度的撞擊，也不怕風吹日曬雨打」。