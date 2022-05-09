買不起奶粉！她「嚼碎白飯」餵孩 便當店老闆1反應暖翻
在這個社會上，仍有不少人需要他人伸出援手幫助。就有老闆目睹一位媽媽來領取愛心餐，更因為沒錢買奶粉，只好將「白飯混湯嚼碎」餵嬰兒，他即刻制止並直接伸出援手，暖心舉動也讓全場網友動容。
一位經營快餐店的老闆在臉書《爆系故事館》上發文提到，某天中午準備店休時，一位媽媽匆匆的帶著未滿1歲的嬰兒來到店裡，詢問能不能領取愛心餐，他當下立刻放下手邊事情，為對方準備了一份餐點。
這位媽媽拿到便當後也快速吃了起來，似乎已經餓了一段時間，此時背上的小嬰兒也開始哭鬧起來，這媽媽也開始把白飯混湯咬碎餵小孩吃。而老闆見狀也立刻制止「小孩還太小應該是無法這樣餵很容易噎」，詢問後才得知這位小媽媽身上已經沒錢可以買奶粉。
老闆聽完後二話不說，立刻從口袋掏出鈔票給這位小媽媽「等等拿去買個兩罐奶粉吧，有需要時隨時過來，大人可餓著但小孩經不起餓了」。
暖心的舉動曝光，立刻讓5千多位網友紛紛讚賞「世界上就是有這種無助的角落，還好有老闆這種善心人」、「世間最美的風景，溫暖了可憐人」、「真的是令人尊敬又有愛心的善良老闆，祝您生意興隆」、「我也想到以前我也曾經窮到買不起孩子奶粉」。（編輯：潘毅）