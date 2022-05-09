見習網美小吳突改名！IG淚訴「新身份」由來：請多多指教
YouTuber見習網美小吳頻道擁有109萬訂閱人數，個人IG也有55萬追蹤，稍早他透過限時動態，分享自己跟跳近日爆紅的劉畊宏健身操，卻不慎將對方名字打錯，為了反省，決定將自己的粉專名稱改為「小無」一天，怎料這一改需要等待30天才能再做更新，也讓他直呼「悲劇了」。
小吳今（9）日在IG限時動態發出運動過程，由於太急著分享，不小心將劉畊宏誤植為劉「耕」宏，於是他立刻將個人粉專名稱改為「見習網美小無」自省，並開心的表示「全新的我，登登，一日小無」，不料他立刻收到網友私訊提醒「可是小無，那個名字14天才能再改欸」，於是他連忙到名稱設定查看規則，才發現由於自己是「藍勾勾」帳號，需要30天過後才能更動名稱。
意想不到的發展令小吳崩潰直呼「悲劇了」，甚至特地發文說明「大家好我是小無……原本打錯畊宏哥的名字，想說那大家也可以叫我小無（開玩笑），原本想說『一日小無』，沒想到現在要小無一個月了，請大家多多指教」，並在個人簡介欄補充「小吳本人沒錯，由於調皮改名字，暫時變成小無一個月請多指教」。
針對這場意外，許多網友和網紅朋友們也紛紛留言「小無事一身輕」、「您好，支持永久使用小無」、「真，無腦粉」、「無法無天了」、「小吳這次真的無言了喔」、「因為是大眾所熟悉的名字，所以懲罰是一般人的兩倍」、「小無也很好聽啦，說到做到給推」、「太好笑了，很是你的風格」。（編輯：張志浩）