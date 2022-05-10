限5天！7-11特大杯美式30元 星巴克「全品項」買1送1
謝謝所有醫護人員，這一波戰疫辛苦了！護理創始人南丁格爾在1820年5月12日出生，因此全世界將這天定為「國際護師節」，致敬512國際護師節，7-11推出限時5天CITY飲品促銷，折扣幅度深達5折，特大杯美式買12杯12杯；星巴克台灣限定的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」強勢回歸，明後兩天（5月11日、12日）指定時段全品項買一送一，把握絕佳時機喝起來。
謝謝每一位堅守岡位的前線英雄，致敬後（12）日「國際護師節」，7-ELEVEN宣布今（10）日起推出一連五天的限時優惠，包括特大美式買12送12、黑糖珍珠燕麥奶買2送1、現萃茶英式紅茶買3送3，相當於5折半價，不過兌換期限都只有兩三個月，得要留意兌換時間。
🟡行動隨時取5/10至5/14
📍特大美式買12送12，期限7/31
（原價60元，平均特價30元）
📍現萃茶英式紅茶買3送3，期限6/30
（原價35元，平均特價18元）
📍黑糖珍珠燕麥奶買2送1，期限6/30
（原價75元，平均特價50元）
星巴克台灣限定的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，2020年首次上市就造成廣大迴響，終於在夏季強勢回歸，一宣布開賣隨即在社群引起討論，結合台灣人最熟悉的芝麻與杏仁豆腐，口味濃郁滑順、視覺效果也很吸睛，是每年夏天必打卡的人氣飲品。
頗受好評的「星光好友分享」活動剩明後兩天，5月11日、12日16:00至20:00期間，飲料全品項買一送一，每人每次最多買二送二（不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料），是來杯芝麻杏仁豆腐星冰樂的絕佳時機。