講錯20年！「炸」雞讀音怎麼唸？他見正解崩潰了：怎麼會
國文的各種讀音時常讓人難以分辨，就有一名網友表示，他一直就把「炸」雞，將炸讀作二聲「ㄓㄚˋ」，不過那天聽新聞主播播報新聞時，卻發現是唸作「ㄓㄚˊ」，讓他覺得是自己從小就唸錯，貼文一出立即掀起熱議，不少網友點頭喊：「小時候學校都教二聲啊！」
該名網友昨（9）日在PTT發文，他以「到底要怎麼唸『炸』雞？」為題，表示他在新聞台上聽到主播唸「炸」雞時，將炸讀音唸成ㄓㄚˊ，讓他一頭霧水地問：「電視台主播不是最講究字正腔圓的嗎？難道是我從小就唸錯？還是炸現在有兩種發音啊？我個人是堅決唸炸啦，炸彈的炸。」
貼文一出，網友紛紛留言，「兩個發音，料理方式二聲，爆炸類四聲」、「要唸二聲」、「我唸二聲欸」、「唸二聲＋1，是說雜已經不是聲部問題，是忘記捲舌了啊XD」、「我也一直都唸二聲，到底哪裡彆扭」、「小時候學校都教二聲啊」、「ㄓㄚˊ雞啊啊啊！我以為這是常識，這個不是國中就應該學過了嗎XD」。
事實上，教育部國語小字典中指出，當形容火藥爆發或是非常生氣時，炸讀音就唸作「ㄓㄚˋ」，例如「爆炸」或者「氣炸」，不過以多量的沸油煎熟食物時，炸讀音唸作「ㄓㄚˊ」，例如「炸雞」、「炸油條」。（編輯：賴禹妡）