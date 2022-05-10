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納豆中風依依「機警2堅持」急送醫！超強學歷救回他一命

▲藝人納豆今年1月突發腦出血中風，在醫院休養了3個多月終於回家，9日公開和女友依依一起拍攝的影片，分享當時病發情況以及送醫過程。（圖／翻攝依依IG）
▲藝人納豆今年1月突發腦出血中風，在醫院休養了3個多月終於回家，9日公開和女友依依一起拍攝的影片，分享當時病發情況以及送醫過程。（圖／翻攝依依IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 07:22:54

藝人納豆今年1月突發腦出血中風，在醫院休養了3個多月終於回家，9日公開和女友依依一起拍攝的影片，分享當時病發情況以及送醫過程，依依也透露，那天看到納豆起床後彷彿半夢半醒的模樣，就感到不對勁，運用在醫大所學知識，判斷出男友應該是腦中風，才因此掌握黃金時間送醫，保住納豆一條命。

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依依提及當天發生的狀況，表示當天就覺得納豆狀況有點怪怪的，看起來像是半夢半醒、好像夢遊一樣，詢問納豆是否身體不舒服，納豆也表示「我不舒服，想再睡一下」，但依依卻發現，男友說話有點口齒不清，又聯想到他有高血壓的問題，懷疑可能是輕微中風。

原本當天納豆要去《同學來了》進行一整天的錄影，擔心耽誤大家工作進度，打算休息一下就好，但依依眼看情勢不對，堅持「不行」，立刻將納豆送往醫院檢查，由於她是中山醫學大學畢業，在計程車上要求男友「舉手、微笑、說你好」，發現納豆雙手無法舉到平行，左半邊臉沒辦法順利牽動微笑，說你好的時候也含糊不清，令她更確定就是中風症狀。

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▲依依讓納豆在送醫途中做出「舉手、微笑、說你好」的動作，判斷出男友應該已經中風。（圖/依依YT）
隨後到醫院之後，量出血壓已經高達240，拍X光時更需要依依幫忙扶著，甚至到照頭部斷層途中失去意識、口吐白沫，而原先護理師建議轉院，要求依依先去幫忙買「紙尿褲」，但依依當下立刻拒絕，認為現在男友已經失去意識，苦苦拜託不要轉院，立刻安排開刀，所幸醫院最後順利騰出人手，「從他失去意識爆血管到開刀，其實我們都有把握在黃金時間1個小時以內。」

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▲當護士小姐請依依去買紙尿褲時，依依當場反應就是「我不走」，認為納豆當時情況危急，並不適合轉院。（圖/依依YT）
而從納豆中風到開到治療後，依依都不離不棄的陪伴在身旁，不少網友看完影片後，甚至表示「她說到判斷中風那段，好奇查了一下依依學歷，是中山醫營養系，納豆真的很幸運！一般人沒有這類常識的人可能沒辦法做出這樣立即性的判斷….」、「老天，依依是醫大畢業的，如果是我我肯定會去買紙尿褲.....」、「她在第一時間的很多判斷都讓我好佩服，如果醫院叫我去買紙尿布轉院等等我應該只會聽話照做」、「如果是我身邊的人說不舒服想回去躺一下，我真的就會讓他回去躺一下，覺得依依的反應能力超級好，不愧是醫科畢業」。（編輯：張嘉哲）


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