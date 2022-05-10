納豆中風依依「機警2堅持」急送醫！超強學歷救回他一命

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原本當天納豆要去《同學來了》進行一整天的錄影，擔心耽誤大家工作進度，打算休息一下就好，但依依眼看情勢不對，堅持「不行」，立刻將納豆送往醫院檢查，由於她是中山醫學大學畢業，在計程車上要求男友「舉手、微笑、說你好」，發現納豆雙手無法舉到平行，左半邊臉沒辦法順利牽動微笑，說你好的時候也含糊不清，令她更確定就是中風症狀。
隨後到醫院之後，量出血壓已經高達240，拍X光時更需要依依幫忙扶著，甚至到照頭部斷層途中失去意識、口吐白沫，而原先護理師建議轉院，要求依依先去幫忙買「紙尿褲」，但依依當下立刻拒絕，認為現在男友已經失去意識，苦苦拜託不要轉院，立刻安排開刀，所幸醫院最後順利騰出人手，「從他失去意識爆血管到開刀，其實我們都有把握在黃金時間1個小時以內。」
而從納豆中風到開到治療後，依依都不離不棄的陪伴在身旁，不少網友看完影片後，甚至表示「她說到判斷中風那段，好奇查了一下依依學歷，是中山醫營養系，納豆真的很幸運！一般人沒有這類常識的人可能沒辦法做出這樣立即性的判斷….」、「老天，依依是醫大畢業的，如果是我我肯定會去買紙尿褲.....」、「她在第一時間的很多判斷都讓我好佩服，如果醫院叫我去買紙尿布轉院等等我應該只會聽話照做」、「如果是我身邊的人說不舒服想回去躺一下，我真的就會讓他回去躺一下，覺得依依的反應能力超級好，不愧是醫科畢業」。（編輯：張嘉哲）