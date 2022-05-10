脫線、廖老大9天前同框！一見面喊3字笑翻 最後身影曝光
90歲「喜劇泰斗」國寶級資深藝人脫線（陳炳楠）今（10）日凌晨傳出死訊，享耆壽90歲，他近年因為肺部不好，經常進出醫院，1個月前才剛出院回家，經常與家人拍照、開直播與粉絲互動。而本月1日時，脫線與廖老大兩人合體同框直播，還讓直播人數創新高，如今脫線傳出過世消息，讓不少粉絲相當不捨。
本月1日時，廖老大率領車隊一行人造訪脫線，脫線一見到對方立刻露出燦爛的笑容，親切握手並喊出「廖小弟」，結果兒子在一旁聽玩笑說「全台灣人都叫他廖老大，就只有你敢叫他廖小弟」，廖老大也不以為意馬上遞上幾句溫馨問候「你的腳怎麼樣」，脫線則透露自己當時腳斷掉，所以行動不方便。
兩人各自寒暄，聊到車隊創下佳績的情況、廖老大兒女狀況等等，對話充滿溫馨，廖老大也留下自己的簽名，兩人還開心的合照拍照留念，當時直播人數還創下粉專新高，在廖老大離開之後，脫線也對著鏡頭稱讚廖老大白手起家，和大陸網紅隔空尬車，並讚廖老大「氣魄不錯！」爽朗模樣讓不少粉絲看直播也看得非常開心，如今脫線傳出過世消息，讓不少粉絲相當不捨。
據了解，脫線晚年與兒子一起住在台東，時不時還會跟兒子一起直播賣貨，而他最後一次出現在直播中是在5月7日，因為當天是母親節特輯，子孫三代全都聚在一起。脫線坐在餐桌椅等待好料上桌，兒子還送上花祝母親節快樂，之後脫線還與兒子一起進行直播賣貨，甚至唱起歌，表示「感謝大家捧場，我很愛你們！祝大家健康快樂」，沒想到該直播卻成為他最後一次在鏡頭前露面，讓不少粉絲紛紛湧入粉專留言悼念。（編輯：張嘉哲）