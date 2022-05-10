COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

脫線、廖老大9天前同框！一見面喊3字笑翻　最後身影曝光

▲脫線今（10）日凌晨傳出過世消息，9天前的他，曾經與廖老大同框直播。（圖/脫線爸臉書）
▲脫線今（10）日凌晨傳出過世消息，9天前的他，曾經與廖老大同框直播。（圖/脫線爸臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 08:02:29

90歲「喜劇泰斗」國寶級資深藝人脫線（陳炳楠）今（10）日凌晨傳出死訊，享耆壽90歲，他近年因為肺部不好，經常進出醫院，1個月前才剛出院回家，經常與家人拍照、開直播與粉絲互動。而本月1日時，脫線與廖老大兩人合體同框直播，還讓直播人數創新高，如今脫線傳出過世消息，讓不少粉絲相當不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本月1日時，廖老大率領車隊一行人造訪脫線，脫線一見到對方立刻露出燦爛的笑容，親切握手並喊出「廖小弟」，結果兒子在一旁聽玩笑說「全台灣人都叫他廖老大，就只有你敢叫他廖小弟」，廖老大也不以為意馬上遞上幾句溫馨問候「你的腳怎麼樣」，脫線則透露自己當時腳斷掉，所以行動不方便。

▲
▲脫線日前與廖老大同框直播，兩人溫馨對話吸引不少人觀看，創下粉專直播最高觀看人數。（圖/脫線爸臉書）
兩人各自寒暄，聊到車隊創下佳績的情況、廖老大兒女狀況等等，對話充滿溫馨，廖老大也留下自己的簽名，兩人還開心的合照拍照留念，當時直播人數還創下粉專新高，在廖老大離開之後，脫線也對著鏡頭稱讚廖老大白手起家，和大陸網紅隔空尬車，並讚廖老大「氣魄不錯！」爽朗模樣讓不少粉絲看直播也看得非常開心，如今脫線傳出過世消息，讓不少粉絲相當不捨。

據了解，脫線晚年與兒子一起住在台東，時不時還會跟兒子一起直播賣貨，而他最後一次出現在直播中是在5月7日，因為當天是母親節特輯，子孫三代全都聚在一起。脫線坐在餐桌椅等待好料上桌，兒子還送上花祝母親節快樂，之後脫線還與兒子一起進行直播賣貨，甚至唱起歌，表示「感謝大家捧場，我很愛你們！祝大家健康快樂」，沒想到該直播卻成為他最後一次在鏡頭前露面，讓不少粉絲紛紛湧入粉專留言悼念。（編輯：張嘉哲）

▲
▲脫線日前跟兒子一起直播，還拿起麥克風唱歌，沒想到該直播成為他最後身影。（圖/脫線爸臉書）

快訊／國寶藝人脫線病逝！享耆壽90歲　深夜遺言謝幕人生

納豆中風依依「機警2堅持」急送醫！超強學歷救回他一命

獨／人魚公主熱舞爆紅！全台僅一縣市可看　台灣剩下7隻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀