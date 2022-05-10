勾惡爆退出YouTube圈！受害者不忍了　全面提告槓連千毅

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「但5月4日發生變卦，桃園分局收到情資擔心有人來鬧事，所以來信關心我的狀況」勾惡透露「警方要求勾惡到時候到場，只能一個人下車開3到5分鐘直播；但隨後警方更改政策，要求勾惡只能路過，不能下車」勾惡無奈的說「這一切都是完全遵照警方的指示」。至於被說自己黑箱拿了700萬新北市政府的標案，勾惡強調「這完全是公開辦理，完全合法合規，實在不懂有甚麼好吵，而且這個標案履約期長達15個月，其他公司可能覺得沒有利潤，所以當初根本沒人投標」。
對於自己到底該不該退出YouTube圈？勾惡表示「因為連千毅有黑道背景，所以NFT受害者一開始不願意提告，因為一旦提告，這些受害者的個資都會被連千毅知道，而且提告是談判的最後手段，談判和解才是最好的解決方式，所以勾惡的存在，是扮演雙方解決問題的橋樑，那至於勾惡應不應該存在，我並不知道，而是應該交由粉絲決定」。
而影片中對於該段說詞，連千毅詐騙案受害者也出面喊話，表示「我們受害者到現在都沒有去提告或者報案的原因，就是因為連千毅有黑道背景，怕被連千毅知道我們的個資，或者怕連千毅來找麻煩，但是現在勾惡願意站出來幫大家擋這些攻擊，所以我們都會去報案、走法律途徑，爭取自己的權益，交由法官來審判，非常感謝勾惡以及律師團隊協助我們」。
勾惡也在影片結束後，在留言處寫下「去了也會被罵、不去也會被罵、下車也會被罵、不下車也會被罵、跟警方講好也被罵、發母親節文也被罵，既然他們喜歡罵，就直接釣魚撒網捕魚，讓他們一次罵個夠吧！所謂父子騎驢就是這樣，層次不同，不需要他們認同，就算全世界逼我下跪，but not today！」勾惡最後強調「既然這些小帳號那麼希望勾惡退出YT圈，那我決定好好留下來，繼續當他們恨得牙癢癢，想滅也滅不掉的存在。」（編輯：張嘉哲）