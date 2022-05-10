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勾惡爆退出YouTube圈！受害者不忍了　全面提告槓連千毅

▲YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅疑似利用NFT進行詐騙，請來律師、受害人站台背書，引發社會討論。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）
▲YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅疑似利用NFT進行詐騙，請來律師、受害人站台背書，引發社會討論。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 08:34:14

YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅疑似利用NFT進行詐騙，請來律師、受害人站台背書，不僅引發社會討論，連道上大哥都介入此事，原本兩人相約5月5日面對面對決，但當時僅有勾惡到場，直播時因為躲在車上開直播，遭網友痛批浪費社會資源，要求勾惡「退出YouTube」圈。對此，勾惡在今（10）日親上火線解開所有謎團，而受害者們也將硬起來報案、提告連千毅。

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勾惡10日凌晨上傳最新影片「退出YouTube圈」，先是解釋了當天直播未下車的情況，勾惡表示「我在早在5月3日就宣布會如期到場，並且只讓被連千毅詐騙的受害者和律師參加，並呼籲粉絲不要到場」而由於連千毅當時宣稱自己不會到場，因此一開始接獲到的資訊是「警方並不會到場維護秩序」。

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▲勾惡透露自己當天直播沒有下車，是因為已經與警方協調好。（圖/勾起你心中的惡YT）
「但5月4日發生變卦，桃園分局收到情資擔心有人來鬧事，所以來信關心我的狀況」勾惡透露「警方要求勾惡到時候到場，只能一個人下車開3到5分鐘直播；但隨後警方更改政策，要求勾惡只能路過，不能下車」勾惡無奈的說「這一切都是完全遵照警方的指示」。至於被說自己黑箱拿了700萬新北市政府的標案，勾惡強調「這完全是公開辦理，完全合法合規，實在不懂有甚麼好吵，而且這個標案履約期長達15個月，其他公司可能覺得沒有利潤，所以當初根本沒人投標」。

對於自己到底該不該退出YouTube圈？勾惡表示「因為連千毅有黑道背景，所以NFT受害者一開始不願意提告，因為一旦提告，這些受害者的個資都會被連千毅知道，而且提告是談判的最後手段，談判和解才是最好的解決方式，所以勾惡的存在，是扮演雙方解決問題的橋樑，那至於勾惡應不應該存在，我並不知道，而是應該交由粉絲決定」。

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▲勾惡透露，自己的存在，就是一個雙方提告之前溝通的橋樑，只要事件一但進入司法，那都絕對是非常漫長的訴訟。（圖/勾起你心中的惡YT）
而影片中對於該段說詞，連千毅詐騙案受害者也出面喊話，表示「我們受害者到現在都沒有去提告或者報案的原因，就是因為連千毅有黑道背景，怕被連千毅知道我們的個資，或者怕連千毅來找麻煩，但是現在勾惡願意站出來幫大家擋這些攻擊，所以我們都會去報案、走法律途徑，爭取自己的權益，交由法官來審判，非常感謝勾惡以及律師團隊協助我們」。

勾惡也在影片結束後，在留言處寫下「去了也會被罵、不去也會被罵、下車也會被罵、不下車也會被罵、跟警方講好也被罵、發母親節文也被罵，既然他們喜歡罵，就直接釣魚撒網捕魚，讓他們一次罵個夠吧！所謂父子騎驢就是這樣，層次不同，不需要他們認同，就算全世界逼我下跪，but not today！」勾惡最後強調「既然這些小帳號那麼希望勾惡退出YT圈，那我決定好好留下來，繼續當他們恨得牙癢癢，想滅也滅不掉的存在。」（編輯：張嘉哲）


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