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超商快篩剩一堆！男目擊愣爆：不是超缺嗎　真實原因曝光

▲為因應本土疫情大爆發，民眾急需快篩試劑，四大超商、藥妝店、超市等8大通路於昨（9）日也加入販售快篩試劑的行列。（圖/記者周淑平攝）
▲為因應本土疫情大爆發，民眾急需快篩試劑，四大超商、藥妝店、超市等8大通路於昨（9）日也加入販售快篩試劑的行列。（圖/記者周淑平攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 08:56:43

為因應本土疫情大爆發，民眾急需快篩試劑，四大超商、藥妝店、超市等8大通路於昨（9）日也加入販售快篩試劑的行列，一劑要價180元，但開賣首日狀況卻不如藥局。對此，就有網友在PTT討論「為什麼換到超商去賣快篩就沒有人要買了啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「剛才和同事去買午餐，想說到附近超商看看快篩還有沒有剩的，因為10點開賣，想說12點應該已經賣完，結果現場還剩下一堆，我們三個人就一人買一根回去」，奇怪的現象讓原PO表示「藥局大排長龍還有人說買不到，但看這情況，真的急需快篩的人.....也沒這麼多吧？不然超商賣180元，也應該被秒殺才對」。

▲快篩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲8大通路日前加入販售快篩試劑的行列，一劑180元，每人限購一組。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「是真的，我昨天下班去7-11還有得買＝＝也是默默買了一根回家」、「100秒殺，180剩一堆，這個現象真的超吊詭」、「都說很急很缺，才多個80元，就沒人要買」、「所以喊買不到的是真的有需要嗎，直接戳破謊言啊」、「沒秒殺就表示沒那麼多人真的急需....很多都買來囤貨的」、「超商180，本來就是賣給急需的人吧，不急的可以排藥局啊」、「廢話，有100元的，誰要買180元，何況還要買大量」、「當然是買100的啊，我只是要備著用而已」。

綜合網友意見，多數人認為其他通路沒有秒殺的原因在於「價格販售比較昂貴」，許多人目前購買快篩心態以「儲備」為主，以備不時之需，而其他通路販售的則是相對「急需的受眾」，目前藥局一組快篩100元，其他通路180元，價格仍是有些差距。

而針對其他通路販售快篩試劑價格相較昂貴引起民怨，中央疫情指揮中心指揮官則回應「在超市賣就是有市場的機制在，如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價」。（編輯：張嘉哲）

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