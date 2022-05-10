超商快篩剩一堆！男目擊愣爆：不是超缺嗎　真實原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「是真的，我昨天下班去7-11還有得買＝＝也是默默買了一根回家」、「100秒殺，180剩一堆，這個現象真的超吊詭」、「都說很急很缺，才多個80元，就沒人要買」、「所以喊買不到的是真的有需要嗎，直接戳破謊言啊」、「沒秒殺就表示沒那麼多人真的急需....很多都買來囤貨的」、「超商180，本來就是賣給急需的人吧，不急的可以排藥局啊」、「廢話，有100元的，誰要買180元，何況還要買大量」、「當然是買100的啊，我只是要備著用而已」。
綜合網友意見，多數人認為其他通路沒有秒殺的原因在於「價格販售比較昂貴」，許多人目前購買快篩心態以「儲備」為主，以備不時之需，而其他通路販售的則是相對「急需的受眾」，目前藥局一組快篩100元，其他通路180元，價格仍是有些差距。
而針對其他通路販售快篩試劑價格相較昂貴引起民怨，中央疫情指揮中心指揮官則回應「在超市賣就是有市場的機制在，如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。