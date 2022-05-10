COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女子趕不上火車！被迫半路攔外送員　「3大暖舉」逼哭她

▲女網友分享，趕不上火車時遇到好心的熊貓故事，不僅深受感動，也溫暖許多網友們。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲女網友分享，趕不上火車時遇到好心的熊貓故事，不僅深受感動，也溫暖許多網友們。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 10:13:18

隨著外送風氣盛行，社會中也出現許多溫暖故事。日前，一名女網友就在趕火車途中遇到狀況，眼看就要錯過班車，便鼓起勇氣求助一旁的外送員，沒想到最後不僅順利抵達，對方還能在趕路同時兼顧安全，暖舉讓她相當感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「花蓮人」中，有位女網友PO文分享，她當天下午正要騎車到火車站搭車，怎料，騎乘途中機車卻出現狀況，怎麼發都發不動，後來想到路邊攔車，卻沒有一台計程車經過，眼看已經4點07分，就快要錯過4點半的火車。

▲女大生遇到同個外送員3次，被送了特別優惠暈船。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲所幸最後遇到好心的熊貓外送員幫忙，她才能平安順利的趕上火車。（示意圖，非當事人／記者詹鎰睿攝影）
於是原PO決定鼓起勇氣，尋求路邊外送員的幫助，無奈遭到婉拒而感到失落，所幸她又鼓起勇氣，再問了另一名熊貓外送員，對方一口氣答應了，而且4點14分就順利載到火車站。

不過，更讓原PO印象深刻的是，這位好心的外送員，雖然再趕路，但一路上非常安全，在可以騎快的時候也幫忙加足電門趕路，原想給對方一點點補貼表達謝意，也被婉拒了。

種種過程讓她在車上邊想邊掉淚，「我感動的要命，無奈我還要進站無法好好表示我的謝意。坐上火車終於可以好好喘息，卻也感動的哭了。還好有這位先生原意出手幫我，您不認識我卻願意幫我，真的太感謝您！對我而言這是今年最棒的母親節禮物了，謝謝您！」。

故事也讓許多人感到溫暖，「祝福這位外送人員事業順利，行車平安」、「還好遇到好心人」、「外送員也太暖」、「幸好善良熱心的人還是很多」。（編輯：詹鎰睿）

店家「狂開7分身」拚母親節業績！外送員轟：害我賺嘸錢

爬5樓替孕婦送餐！備註卻多「這4字」　外送員：很不舒服

外送員找替身？取餐見食物在「她」手上　網跪了：太有才

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀