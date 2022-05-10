女子趕不上火車！被迫半路攔外送員 「3大暖舉」逼哭她
隨著外送風氣盛行，社會中也出現許多溫暖故事。日前，一名女網友就在趕火車途中遇到狀況，眼看就要錯過班車，便鼓起勇氣求助一旁的外送員，沒想到最後不僅順利抵達，對方還能在趕路同時兼顧安全，暖舉讓她相當感動。
臉書社團「花蓮人」中，有位女網友PO文分享，她當天下午正要騎車到火車站搭車，怎料，騎乘途中機車卻出現狀況，怎麼發都發不動，後來想到路邊攔車，卻沒有一台計程車經過，眼看已經4點07分，就快要錯過4點半的火車。
於是原PO決定鼓起勇氣，尋求路邊外送員的幫助，無奈遭到婉拒而感到失落，所幸她又鼓起勇氣，再問了另一名熊貓外送員，對方一口氣答應了，而且4點14分就順利載到火車站。
不過，更讓原PO印象深刻的是，這位好心的外送員，雖然再趕路，但一路上非常安全，在可以騎快的時候也幫忙加足電門趕路，原想給對方一點點補貼表達謝意，也被婉拒了。
種種過程讓她在車上邊想邊掉淚，「我感動的要命，無奈我還要進站無法好好表示我的謝意。坐上火車終於可以好好喘息，卻也感動的哭了。還好有這位先生原意出手幫我，您不認識我卻願意幫我，真的太感謝您！對我而言這是今年最棒的母親節禮物了，謝謝您！」。
故事也讓許多人感到溫暖，「祝福這位外送人員事業順利，行車平安」、「還好遇到好心人」、「外送員也太暖」、「幸好善良熱心的人還是很多」。（編輯：詹鎰睿）