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路遇騎士等紅燈竟做「這一事」！全場笑翻：時間管理大師

▲一名網友看見路上一名騎士等紅燈時，竟然大剌剌地剪腳指甲，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友看見路上一名騎士等紅燈時，竟然大剌剌地剪腳指甲，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 10:13:53

現代人生活步驟快，經常需要利用零散時間做很多事，不過竟然有人連騎車等紅燈都能「有效利用」？就有一名網友在路上等紅綠燈時，看見前方一名騎士「剪腳指甲」，立刻引起熱烈討論。

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這名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文提到，日前上班時，在馬路上等紅綠燈，突然看見左前方一名男性騎士把摩托車熄火，原本以為他是注重環保不想排放過多廢氣，未料他竟然彎腰拿出一把「指甲剪」大剌剌地撿起腳指甲，因為紅燈等了一分鐘，他總計修剪了三根腳趾頭，讓原PO不禁笑說：「停紅燈就是要剪指甲 不然要幹嘛 ！」並封對方為「指甲哥」！

▲原PO看見前方騎士等紅燈時，拿起指甲剪修剪了三根腳趾甲，讓他直呼：「指甲哥」！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO看見前方騎士等紅燈時，拿起指甲剪修剪了三根腳趾甲，讓他直呼：「指甲哥」！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一曝光，立刻引來許多網友笑說：「時間管理大師」、「真會利用時間」、「時事中最流行的話語：如果他本人不尷尬，尷尬的就是其他人了」、「時間就是金錢」、「回家看著8點檔邊剪指甲不香嗎？」、「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」、「等一下要去見七辣，趕時間啦」、「快狠準」。

另外還有網友分享：「我遇過吃雞翅膀的.............」、「我看過從後車箱拿刮鬍刀出來刮鬍子的勒」、「邊騎邊剪的都看過了⋯這實在沒什麼⋯」、「我看過徒手吃雞翅的阿姨…油膩膩的手，吃完繼續騎車」。在這裡提醒一下，騎士還是要時時刻刻專注路況，以免發生危險喔！（編輯：陳珮瑜）

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