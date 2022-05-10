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百元剪髮藏「1問題」！眾人剪過全點頭：不少間都是這樣

▲百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝photoAC）
▲百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 10:38:40

百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。近日，就有網友討論「大家去百元剪髮的經驗如何？」結果貼文釣出大量苦主，並且點出百元剪髮的「致命問題」，引發共鳴掀起討論。

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原PO在PTT貼文指出「在大台北剪髮費用真的有不便宜到，最近我們家習慣的美髮師又要漲價，剪髮+洗髮費用變成700元，我家先生這幾次嘗試住家附近的100元剪髮，但幾次經驗下來發現100元剪髮的，剪出來都不太滿意，想問問大家有沒有去100元剪髮的經驗，剪出來的成果滿意嗎？」

▲許多台灣男性到理髮店常見的髮型都是「兩邊推高」加剃光，對此，網紅《台灣妞韓國媳》就感到很好奇，貼文一出，也有網友透露真實原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲百元剪髮近幾年超夯，主打快速又便宜的特性，讓不少人看重其CP值登門光顧。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「一分錢一分貨我只能這樣說，百元剪髮只是快速，不代表他技術好」、「那種便宜的東西就不能要求品質」、「便宜的東西本身就不能太過要求品質，妳不能出陽春麵的價錢想吃牛肉麵」、「百元快剪就是給人家拿來練功的」、「練功的店還真的不少，剪過兩次沒一次滿意」、「沒有，百元理髮服務的是便宜和速度，不是造型」、「大多數百元剪髮都無法指定造型啊，都是給那種頭髮很短的人在剪的」、「百元理髮是給剪短就好的人用的吧」。

而也有不少苦主出面透露「有一次剪完，結果朋友從背後看說兩邊頭髮不一樣長」、「我朋友直接踩雷變成櫻桃小丸子，以後再也不去100剪髮了」、「第一次去就大踩雷，留長一年多，剪過兩次才恢復QQ」、「朋友剪壞一次，重留一年超痛苦」、「男生短髮就算了，女生長髮剪壞超麻煩」、「之前剪壞過就不敢再去剪了」。

綜合網友意見，多數人發現百元剪髮的最大缺陷在於「造型能力較弱」，相對於一般髮廊設計師來比，百元剪髮的設計師技術沒有比較好，其百元的品質比較適合「只想剪短、不需要造型」的受眾，也因為主打快速，許多細節也會相對沒有髮廊來的照顧周全，因此推薦不介意的人再前往嘗試，以免引起消費糾紛。（編輯：張嘉哲）

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