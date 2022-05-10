百元剪髮藏「1問題」！眾人剪過全點頭：不少間都是這樣

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貼文一出，網友紛紛回應「一分錢一分貨我只能這樣說，百元剪髮只是快速，不代表他技術好」、「那種便宜的東西就不能要求品質」、「便宜的東西本身就不能太過要求品質，妳不能出陽春麵的價錢想吃牛肉麵」、「百元快剪就是給人家拿來練功的」、「練功的店還真的不少，剪過兩次沒一次滿意」、「沒有，百元理髮服務的是便宜和速度，不是造型」、「大多數百元剪髮都無法指定造型啊，都是給那種頭髮很短的人在剪的」、「百元理髮是給剪短就好的人用的吧」。
而也有不少苦主出面透露「有一次剪完，結果朋友從背後看說兩邊頭髮不一樣長」、「我朋友直接踩雷變成櫻桃小丸子，以後再也不去100剪髮了」、「第一次去就大踩雷，留長一年多，剪過兩次才恢復QQ」、「朋友剪壞一次，重留一年超痛苦」、「男生短髮就算了，女生長髮剪壞超麻煩」、「之前剪壞過就不敢再去剪了」。
綜合網友意見，多數人發現百元剪髮的最大缺陷在於「造型能力較弱」，相對於一般髮廊設計師來比，百元剪髮的設計師技術沒有比較好，其百元的品質比較適合「只想剪短、不需要造型」的受眾，也因為主打快速，許多細節也會相對沒有髮廊來的照顧周全，因此推薦不介意的人再前往嘗試，以免引起消費糾紛。（編輯：張嘉哲）