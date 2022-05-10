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面試上台積電「這職位」卻猶豫了！知情人抖內幕：有夠爽

▲原PO最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。（圖／資料畫面）
▲原PO最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。（圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 11:11:32

有「護國神山」之稱的台積電（2330）有優渥薪資和福利，因此是許多人夢寐以求的求職目標；不過就有一名網友最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。

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該名網友在PTT以「該轉職去科技業當技術員嗎？」為題發文，表示他目前在私人公司當行政助理，目前待了一年半左右，從一開始起薪28000到今年32000，年收大約45萬左右。

最近因為朋友幫忙內推，讓他面試上了台積電技術員，而他對於工作內容也都了解，做二休二，半年換一次夜班，「年薪第一年60-70，到第三年80-90」，但他現在仍然很猶豫，因為目前工作算輕鬆，上班時間彈性，做的也很上手，「但是公司裡月薪最高的職位也才接近六萬，覺得自己在這公司無法有所發展，但也怕無法負荷新工作的高壓，大家會怎麼選呢？還是繼續找新工作呢」？

▲原PO最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO最近面試上了台積電技術員，但仍在猶豫是否要去上班，貼文一出，也有知情人狂勸她「當然要去」、「超級爽」。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，掀起熱議，「OP能至少做到40吧？看體能」、「運氣好還能升職技術員主管，其實也不錯」、「當然去gg啊」、「GG唯一解」、「一日op終生op」、「薪資翻倍，去！」、「GG吧，以後也好轉職，先有錢再說」、「趁年輕的時候去呀」、「當然是台G，除非你有過人的學經歷是另當別論」、「一定要去，大不了離職，30000的工作隨便都是，不怕失去」。

其中，也有不少知情網友透露，「OP比工程師輕鬆了超多好不！我也想當OP但我不是妹子哭哭，做二休二不用擔責任有夠爽，第三年就百萬了，我們單位的姐姐們每天交接前都很愉快的在聊下午茶和最近新開了哪間餐廳，聽說有別部門的聊的太開心太大聲被部經理走出來要他們小聲一點」、「我有年輕朋友的媽媽是台積的OP，做到把他們兩姐妹送出國讀書，所以可以做很久，不過也可能五年級生比較耐操」。

但也有網友認為，「你覺得你抗壓性夠嗎」、「OP能做到幾歲？」、「台G技術員做個幾年一定要離職的，不可能一輩子」、「先確認自己能長時間帶手套穿無塵衣與偶爾憋尿再考慮吧」、「能不輪班就不要輪班，老了才不會後悔」、「台積不能用智慧型手機，一整天10小時都是盯著電腦，幸運的話同事好相處，不幸就是排擠霸凌。雖然說好聽是2休2，但加班也算是常態…只能說，如果缺錢就去，不缺就再找找」。（編輯：郭佩蓉）

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