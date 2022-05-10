CP值爆高！1包8元「神級泡麵」躲超久 老饕一試驚為天人
「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」，現如今許多東西都漲價，也讓民眾苦嘆物價早已回不去；不過，就有一名網友最近逛超市時發現一款「神級泡麵」，5包竟然才42元，算下來一包差不多8元，而他實際吃過後也震驚「很好吃」，貼文一出，老饕全瘋狂，紛紛留言「CP值超高」、「物超所值」。
該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示最近逛超市時才發現這款CP值爆高的泡麵，是維力原祖牛肉麵，一袋42塊，共有五包泡麵，算下來一包差不多8元，而他也實際買回家煮，「簡單的牛肉湯味道，推薦麵條用煮的，很讚，隨便加點料就很好吃」。
貼文一出，老饕全嗨翻，「物超所值～」、「8塊很便宜欸」、「CP值爆高」、「這款隨便煮都好吃，必買」、「這真的蠻好吃的」、「已抱兩袋當存糧」、「比科學麵還便宜」、「抗通膨很可以」、「簡單好吃＾＾」。
其中，也有網友分享別種煮法，「這個煮完用半包調味料跟油包還能拌成乾麵～味道比較接近味王清燉牛肉麵」、「加點米酒很好吃」；不過，也有網友表示，「我覺得很難吃耶！買完一煮吃一口就倒掉了」、「這種就是基底麵」、「難吃欸，味道淡，麵體難吃」。（編輯：郭佩蓉）