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OK超商不想當四弟！「新功能」被開啟　眾愣：準備賺飽了

▲OKmart在台灣屬於四大超商之一，但其門市相對其他品牌較少，仍有自己的優勢存在。（圖／OKmart提供）
▲OKmart在台灣屬於四大超商之一，但其門市相對其他品牌較少，仍有自己的優勢存在。（圖／OKmart提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 14:48:58

台灣超商便利性超高，加上許多都是24小時營業的特性，成為民眾日常不可或缺的店家之一，而以台灣來說，四大超商分別為7-11、全家、萊爾富以及OK超商，跟其他三家對比起來，OK超商雖然在全台都有分布門市，但其數量遠遠不及其他品牌，在市占率當中也僅有6%，也因此時常掀起網友熱烈討論「OK超商為何可以屹立不搖」的話題。近日，就有網友意外發現OK超商悄悄的推出新功能，讓不少人直呼「真的太強大.....」、「真的靠它了啦！OK世代崛起」。

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近日，有網友在臉書社團「蝦皮賣家買家拍賣黑名單」貼文指出「有沒有跟我一樣現在都用OK寄貨啊，跟合作蝦皮真的很方便欸！兩家店都能寄貨跟取貨，真的不愧被稱為超商物流王」；另外，也有網友在臉書社團「四大超商分享討論區」貼文提到「蝦皮店到店現在是跟OK合作喔？這個擴張有點厲害欸，蝦皮店到店現在這麼夯，貨物很多都可以互相寄取貨」。

▲原PO好奇蝦皮推出店到店「到底賺什麼」，還不如跟著便利商店就好，他也揭開4大缺點，豈料貼文一出，網友反揭神優勢，大讚「怎麼輸」。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲蝦皮店到店近幾年崛起，成為不少人網購取件的好處所，近日跨界與OK超商合作，掀起討論。（圖／攝影師王建鑫提供）
貼文一出，網友紛紛回應「已經開始快兩個月了喔！OK物流世代已經崛起，蝦皮網購又這麼夯，準備賺飽了」、「難怪想說OK的貨物量怎麼越變越多....原來跟蝦皮合作了」、「我家這邊的貨物每天都堆到沒辦法走路了啦！OK可能要開大間一點」、「OK真的太聰明，知道蝦皮是趨勢就跟上了！」、「正式成為物流中心了啦！現在貨物都堆滿滿」、「難怪想說最近OK貨物怎又比平常更多」、「超商真的變副業欸，Max版本的蝦皮店到店，蝦皮跟OK兩邊都很聰明」、「如此一來，OK真的直接靠物流轉到飽，還有附加超商功能，又進階了」。

而事實上，網友提及的這個「OK合作蝦皮店到店」的事件，早在今年2月就先在北部區域開始實施，接著在3月15日全面開啟，以往在OK門市寄貨時，只能夠寄到對方的OK門市；但是現在在OK門市寄貨不僅能寄到對方的OK門市，也能寄到對方指定的蝦皮店到店門市；而蝦皮店到店也是同樣模式運作，是史上第一間超商與蝦皮店到店跨界合作的物流運作的營運模式，在網購時代順應崛起，打響話題。

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▲OK超商與蝦皮跨界合作，提供全新寄收件服務，備受好評。（圖/OK超商提供）
而《NOWnews》記者也訪問到一名蝦皮溫姓賣家，他向記者透露，自從知道這個政策之後，現在寄貨真的非常方便，等於買家選擇蝦皮店到店門市也能夠直接到OK超商去寄貨，而現在蝦皮店到店的崛起，也讓自己不少貨物都從OK直接出出去。他也坦言「雖然OK並不是四大超商最強最大的，但有這樣的轉型策略，還是相當厲害」。（編輯：張嘉哲）

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▲蝦皮店到店跨界合作OK超商，兩者寄取件互通有無，因應網購時代，成功打響名號。（圖/讀者授權提供）

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