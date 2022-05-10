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5月下半月「4星座」財運大開！把握投資機會　荷包賺滿滿

▲5月下半月份，4星座財運旺盛，可以好好把握機會。（示意圖／shutterstock）
▲5月下半月份，4星座財運旺盛，可以好好把握機會。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 13:02:24

母親節過後，也代表5月開始進入下半月份，星座專家小孟老師透露，「4星座」將在下半月份財運大開，擁有投資機會、貴人運、意外財等，只要好好把握時機，就能讓錢財持續進帳，荷包賺滿滿！

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▲塔羅占星師同時也是專欄作家的小海布魯克透露，金虎年財運最旺TOP3 : 雙魚座、獅子座、處女座；小心漏財TOP3 : 巨蟹座、天蠍座、牡羊座。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲小孟老師提醒，趁著財運大開，要保握好機會。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
第四名：天秤座

下半月天秤座偏財旺盛，最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，有統一發票可以拿起來對獎，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。

當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第三名 : 金牛座

有在工作或打拼事業的金牛們，只要有努力的，都將得到相對等的回報。適合穩穩的賺錢模式，一步一腳印的經營，事業運逐步攀升，幾乎都能順順利利，將財富賺回家。

而且還有可能遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作的晉升，而有增長。俗話說沒有功勞也有苦勞，努力就會有回報。

第二名：巨蟹座

下半月貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：處女座

處女座下半月偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能讓荷包賺飽飽。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的保握。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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