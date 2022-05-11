5大室友最雷行為？不愛乾淨小case　這「舉動」立馬搬走

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《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年內關於「室友行為」話題的網路聲量表現，曝光「最讓人煩躁的室友行為Top 5」網路聲量排行。遇到這五種室友行為簡直「糟透了」，讓住宿生活幻想大破滅！
觀察大家對於「室友行為」的眾多相關討論，發現其中以「聲音吵鬧」這點名列第一，常發出噪音、干擾生活最令人感到困擾，舉證歷歷表示「關櫃子直接用摔的」、「做什麼事情都不戴耳機，別人在做報告、趕作業、唸書也一樣」，忍不住抱怨「室友有夠吵，連咀嚼聲跟口水聲都超大」等。多數認為共處同一個生活空間，保持安靜、不打擾別人是基本尊重，要互相體諒對方才對。
沒想到「髒亂、不愛清潔」這類常常獲得廣大網友共鳴的壞習慣，竟然只排第四，不少民眾提到如衛生習慣差、公共空間打掃分工問題等，都讓人感到煩躁。紛紛留言分享慘痛經歷，像是「吃完東西的回收也都不沖洗，放在桌上好幾天」、「到學期末幾乎都是我自己在打掃」、「髒到房間內果蠅飛來飛去」等。
排名第二困擾的室友行為，像「室友晚睡影響睡眠」、「室友太早起床」等與室友「作息不合」的情形也十分常見，住在一起後才發現彼此日夜顛倒、作息不合。網友聽聞後也給出不少實用建議，針對學校住宿生，除了建議換寢與退宿外，也提出「可以先試試看跟室友溝通」、「一副耳塞拯救你們」、「向學校申請早睡寢吧」等意見，過來人還建議淺眠者其實承租外宿套房較為適合。
而「常帶訪客、陌生人回來」也是常被人抱怨的不佳行為之一，社群討論區常有網友討教「室友帶男生回家睡怎麼辦」、「室友天天帶女友回家」等文章，表示明明人在家裡卻被迫與陌生人碰面，實在感到尷尬又不自在，不希望私人空間總是被外人打擾。還有「擅自使用別人物品」也很令人詬病，不只生活用品甚至連私人物品都被亂動，實在蠻沒禮貌。