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面試官問「牛過獨木橋猜一字」？她機智神回　直接被錄取

▲中國一間設計公司面試官提問「牛過獨木橋，猜一字」主要是想要測試求職者的臨場反應。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲中國一間設計公司面試官提問「牛過獨木橋，猜一字」主要是想要測試求職者的臨場反應。（示意圖，非當事人／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 17:00:58

面試是獲取新工作最重要的一個環節，往往求職者都會先對於自身的專業知識以及公司背景做足一切準備，以便應付面試官的各種提問，不過有時候會在面試時被問到一些出其不意的題目。中國就有一間公司在面試過程中，詢問求職者「牛過獨木橋，猜一字」，立刻引起熱議。

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綜合陸媒報導，中國一間設計公司招聘新員工時，面試官對三位求職者提出一個讓人防不勝防的面試題目：「牛過獨木橋，猜一字」，問題一出當場讓應聘者不禁一頭霧水，不了解這個問題與設計有什麼關係？首先一位剛本科剛畢業的大學生表示：「用事實說話，牛不會過獨木橋，因為牠過不去，既然過不去，這個問題就是沒有意義、沒有答案，既然如此我就無法回答，問我下一個問題吧」。

而另一位同樣也是大學畢業的女性求職者則回應：「我真的想不到答案，我不擅長這類型的題問，但是我的工作態度和學習態度都是非常好的，所以貴公司如果用了我肯定不會吃虧的」。

▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／擷取自pexels）
▲面試官的問題讓部分求職者感到不解，但其實只是想考驗求職者的臨場應變能力與創意。（示意圖，非當事人／取自pexels）
沒想到最後一名女生則相當機智地反應：「很簡單！是「生」字。因為牛過獨木橋，就是加一筆，所以就是「生」！」說完後便禮貌地坐回原位。當她一說完，面試官馬上站起來鼓掌表示她通過了面試，讓她隔天就能來報到，並說明每一位面試者都很優秀，不過有時候在工作崗位上必須還要有面對意外的反應能力，因此面試官只是想考驗大家的臨場反應以及創意，並非要求一定要有個正確解答，雖然這種無厘頭的面試問題在台灣比較不多見，不過即使回答不出來，也要記得以和善的態度回應，不要不禮貌地回答，以免前功盡棄喔！（編輯：陳珮瑜）

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