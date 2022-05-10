街訪型YouTuber最強是？網秒答冠軍是「她」：頻道超優質
近年各類型YouTuber在世界各地竄起，無論時事、實驗、美食、冒險等題材，各創作者無不使出渾身解術經營頻道，而近日有網友就提問，做「街訪」題材的頻道越來越多，好奇大家覺得哪個是最好看的，貼文吸引不少網友留言表達想法。
街訪影片題材透過設定主題，並隨機訪問路人，透過問答的臨場感、反應以及後製剪接，往往有許多意料之外的笑點，近日一名網友就在PTT發文提到，「越來越多人做街訪，像是Dcard、哈哈台、一起上學吧、普通女子等」，不僅這些，還有很多一時想不起名字的，好奇「大家覺得哪個最好看？」
原PO話題一拋出，網友紛紛湧入留言區「推羅時豐的不務正YA」、「Dcard啊」、「Dcard剪片滿好笑的」、「哈哈台XDD每次吐槽都滿好笑」、「哈哈台！剪輯節奏都很棒」、「哈哈台，配音真的都很好笑」、「耳機糾察隊最近很好看」。
不過綜合留言，許多網友都相當推薦「普通女子 孫女」，「喜歡孫女」、「孫女唯一清流」、「普通女子是始祖吧」、「孫女很棒」、「會看孫女跟哈哈台，但哈哈台剪輯節奏比較好，孫女就是親民、「孫女自己做以後，品質也超讚」。
事實上，「普通女子 孫女」原本也是「哈哈台」的員工之一，也在拍攝街訪影片後，打開知名度，不過為了能決定自己的題材走向和未來，後來選擇轉戰個人頻道，並主打生活時事相關題材以及探討鄉下冷門產業、場所的背後故事，親民又溫暖的個性，吸引不少粉絲。（編輯：張志浩）