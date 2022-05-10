超商店員一堆長輩在做？知情人曝「內幕」：不一定為了錢
台灣街上超商處處林立，不僅販賣的商品多元，也能提供各式生活服務，是不少人每日必去的地方，有網友則分享，自己近日遇到年紀目測大於60歲以上的店員，好奇這類人主要是二度就業嗎？貼文引發網友針對「長輩在超商工作」的議題掀起熱議。
一名網友在PTT發文提及，自己是在台北工作的上班族，在印象中，看到的小七店員都是年輕人居多，不過有天中午造訪時，難得有看到一個白髮蒼蒼的長者店員，原PO說道「我目測覺得有60歲以上了，可是他服務態度很好，動作非常的積極，歡迎光臨也說的很大聲，感覺給人一種不服老的感覺，很有活力。
遇到與平時如此不同的店員，原PO除了感到新奇與佩服外，他也不禁好奇詢問，「通常這類年紀破60以上還再工作，可能都是屬於二度就業型的嗎？」
貼文曝光後引發網友熱議，不少網友認為「日本很多70歲以上還在工作啊，台灣的未來趨勢」、「現在很多便利商店確實不排斥找老人家」、「年輕人流動大，50up雖然學的慢，但是比較願意做」、「說真的，長輩可以做很久」、「願意出來接觸人群，也能防痴呆，對兩邊都好」、「其實很多行業都這樣啦！慢慢要變常態了」。
此外，也有網友提到，其實很多長者店員可能都與門市高層有關「遇過有加盟老闆找不到大夜，幾乎都自己上」、「可能是加盟店出資者，請不到人自己上」、「常去的小7有個老年店員動作較慢，很多事情也不太會操作，但口頭招呼客人卻很熱情，主動跟他深入聊才知道，這店的加盟主就是他兒子，而且已經開3家了」、「很多其實不缺錢，老闆閒著就自己下來做」。（編輯：張志浩）