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快篩陽還想趴趴走？爸神解讀醫生「這句話」　女兒超崩潰

▲有網友抱怨，家中的爸爸快篩陽性後，到醫院做PCR，沒想到聽了醫護的「一句話」後，因為解讀錯誤，竟以為可以到處趴趴走。（示意圖／記者詹鎰睿攝）
▲有網友抱怨，家中的爸爸快篩陽性後，到醫院做PCR，沒想到聽了醫護的「一句話」後，因為解讀錯誤，竟以為可以到處趴趴走。（示意圖／記者詹鎰睿攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 19:16:40

疫情持續延燒，隨著快篩實名制企劃上路，近日許多民眾也紛紛前往藥局排隊，買回家後以備不時之需，不過有網友抱怨，家中的爸爸快篩陽性後，到醫院做PCR，沒想到聽了醫護的「一句話」後，因為解讀錯誤，竟以為可以到處趴趴走，甚至打電話給友人炫耀自己「確診了」，讓女兒相當崩潰。

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一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，父親之前一直秉持著「打疫苗不會確診」的觀念，沒想到最近成為一家三口最先中標的人，更令原PO感到誇張的是，爸爸到醫院做PCR時，醫護人員好心提醒「通知單還沒下來前，趕快去買必需品」，怎料「他只聽自己想聽的，硬是解讀為還可以出去」。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲爸爸快篩呈陽性後的種種行為，令原PO相當崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

遇到這樣的情況，原PO崩潰表示「要怎麼阻止想出門的老年父親？都講幾百遍了，罵也罵不聽，還到處打電話宣揚自己陽性，很驕傲嗎？宣揚完還要出去？」

貼文一出，網友紛紛留言「他出門你就報警，罰一次就怕了」、「他出門妳就報警，罰一次就怕了」」、「告訴他，沒有電子圍籬不等於違規不用被罰。有人跟衛生局檢舉的話他還是GG」、「我也一直聽到老人家快篩陽後，一直想往外跑」、「通報檢舉，罰一次錢後，以後就知道要聽兒女的聲音」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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