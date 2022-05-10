結婚9年沒生遭婆婆狂酸！媳離婚見「逆轉真相」：自由了
不少夫妻結婚後，必須肩負長輩盼望抱孫的極大壓力。就有位媳婦結婚後長達9年都未能順利產下兒子，更常被婆家人狂酸「不下蛋的雞」，然而在這段婚姻結束後，媳婦才得知逆轉真相，並感謝婆婆「用心良苦」。
原PO在論壇《匿名公社》上訴苦，「跟身為獨生子的老公結婚九年，5年前第一胎發生子宮外孕，導致必須切除左側軟卵巢和輸卵管，原本對我還不錯的婆家，開始慢慢冷淡，還對外到處說我是『是不會下蛋的雞』」。
起初原PO老公看似不離不棄，但在傳宗接代的壓力之下，終於在近期向老婆提出離婚，更強調「這也是萬般不願意」，但原PO則早就察覺到老公已經在外拈花惹草，但也不打算挽留，冷靜地簽完字，結束這段婚姻。
沒想到雙方簽完字離婚後，婆婆突然上門找原PO，並向她攤牌「我早就知道兒子有外遇」，更給予金錢上的支援，還提供離婚後續應對計策「妳不要對他攤牌，這樣他才不會惱羞，而是內心愧疚，才會甘願地把房子給妳」；最後原PO也感慨的說「是婆婆讓我知道現實世界中，還是有理性的人，還是有不偏袒自己兒子的母親」。
不少網友看完也紛紛感慨回應「婆婆處理的方式不算最完美，但至少知道他們家對妳有虧欠」、「幸好妳有位深明大義的前婆婆，真的是神隊友，離開渣男才會有更加美好的人生」、「能大義滅親的媽媽，真的不容易了」、「身為長輩想抱孫的心情是肯定有的」、「恭喜妳有個好婆婆（前婆婆），這才是最棒的，期待妳能更好，讓他痛苦到悔恨」。（編輯：潘毅）