廖老大喊5科系沒出路！他查「昆蟲系薪資」驚：根本超高
台灣賽車教父廖老大因「打龜成功」受大眾關注，而他也經常在直播中分享自身觀點，日前他就曾點名昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系等5大科系讀完出路差，再次引爆話題，對此部落客「黑貓老師」也特地到求職網站查詢「昆蟲系」的薪資，結果令眾人大吃一驚。
黑貓老師昨（9）日在臉書粉專發文提到「先說我沒有要吵架，只是因為很多同學問『現在台大昆蟲系平均薪資如何？』我也很好奇，於是就去國內很大間的求職網站搜尋一下」，結果顯示，有高達85%的畢業生月薪在4萬元以上，25%的畢業生月薪上看7萬元。
雖然該問卷統計可能是整個學院的樣本供同計算，不一定只有昆蟲系，但黑貓老師仍驚呼「欸不是！這根本超高好嗎，我的學校外文系月薪7萬以上的人是0%，完全被屌打」；不僅如此，他也將學校改為中興大學，結果也有64%畢業生月薪4萬元以上，7萬元以上則有17.1%。
貼文曝光後，網友們也紛紛留言「昆蟲系的好多都出來當步道課老師，家長搶破頭報名，一堂一個小孩五百起跳，週末可以帶四團，平日可以開固定班，什麼季節都能賺」、「自然科學科系的底線大概參考國科會助理薪資，均值確實有一定的基礎啦」、「我為自己哭泣」、「用昆蟲給老闆下蠱了是嗎？真的挺出人意料的」、「冷門都不冷門了」。（編輯：張志浩）