逛超商見「爆療癒場景」跪了！店員一看也嗨翻：蠻厲害的
台灣便利超商密度超高，由於24小時營業加上商品應有盡有，成為民眾日常生活中不可或缺的店家之一，而近日，有一名網友則分享，自己某次光顧超商時，意外撞見「1個景象」讓他大吃一驚，貼文也在短時間就引起其他網友熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文寫下「我嚴重懷疑這家店的店員是強迫症」，並附上幾張照片，圖中可見，架上的商品一個個都「前後左右標齊對正」，且每品項的包裝都完整露出正面，讓人看了相當療癒，原PO還透露，自己原本還在找東西，但看到店員不只將商品轉正面，還會拉撐它們包裝，「讓我抖了一下，我家附近的都隨便擺」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我有放大看，超敬業，包裝袋每個角都挺挺挺」、「太療癒了啦」、「我猜是巨蟹座的哈哈，泡麵的字都整齊排列」、「好想走過去破壞一下，手癢了」、「看了好舒服，應該跟我ㄧ樣有強迫症」、「很多賣場都有這樣規定～只是沒看過這麼整齊的」、「雖然店家幾乎都這樣排，但這個店員真的排蠻好的」。
此外，也有做過超商、超市的過來人和現役店員留言「因為會規定排面一定要整齊，而且還要拍照上傳群組」、「以前做超商真的會這樣，一開始是公司教育會要求，後來覺得變成自我反應」、「我做超商的，拉排面是基本工，把包裝拉到撐真的蠻厲害的」、「太空包一定要站得直挺挺，側面看要一致，其實不簡單」。（編輯：張志浩）