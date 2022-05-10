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2022第二波水逆來襲！「4星座」陷危機　專家曝化解關鍵

▲5月即將邁入下半月份，2022年第二次的「水星逆行」卻悄悄來襲。（圖／Shutterstock）
▲5月即將邁入下半月份，2022年第二次的「水星逆行」卻悄悄來襲。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 23:25:59

5月份即將邁入下半階段，2022年的第二次「水星逆行」卻悄悄來襲！對此，塔羅牌老師艾菲爾就公開此次水逆有「4星座」陷入重災，並提供趨吉避凶的關鍵點。

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艾菲爾老師提到，「水星逆行每年都會發生3~4次，每次持續20天左右。影響力之強大，不僅會阻礙工作，還會破壞人與人之間的情感，甚至破財」，而今年第二次水星逆行於今日5/10逆行於雙子座，5/23逆行回到金牛座，一直到6/3於金牛座恢復順行。

艾菲爾老師也提醒，此次水星逆行時，大家要小心電子產品，例如電器丶機械丶電腦丶手機丶3C等故障問題，有重要資料最好先行備份，免得突然發生死機等意外。而「交通」也要注意，此時特別容易犯車關丶或交通工具故障。另外「與人溝通」也要多點耐性、細心，試著站在對方角度思考，避免因溝通不良而導致情緒不穩、甚至讓關係破裂、無法輓回。「健康狀況」，水逆時我們容易有支氣管方面的毛病，像是喉嚨很癢丶總想咳嗽丶鼻子過敏等，手臂也很容易莫名的扭到酸痛，也會容易有偏頭痛的問題。


2022第二波水逆『重災星座』提醒：

第四名、水瓶座、摩羯座
戀愛衝擊、桃花銳減
水逆期間水瓶與摩羯的感情，可能會出現不順利的發展，尤其是你與情人間的溝通，常會有雞同鴨講的情況，或是雙方意見不合，這時不妨讓彼此冷靜一下，先別急著說服對方。目前單身的人也不要急著找對象，很有可能會遇人不淑，受人欺騙。

第三名、處女座、獅子座
事業衝擊、晉升卡關
水逆期間處女與獅子容易因為粗心而犯錯，雖然你對自己的事業有所整頓，但事情卻很難一次成功，過程中免不了來來去去反覆確認，也由於你想要提高效率，很容易就漏了幾個重要的步驟，可能因此會引來同事的不滿，記得還是要謹言慎行，以防出錯丶避免和同事有摩擦。
 

第二名、金牛座、白羊座
錢財衝擊、口袋破洞
水逆期間金牛與白羊的金錢壓力不小，很容易出現財務危機，或是投資不善的情況，這段期間應該要做好金錢的控管，不該花的就省下來，並每個月做好固定的儲蓄。工作方面進度與你想的不一樣，你卻無力改變，容易覺得受到限制，因此產生不滿。

下週一（21）就是夏至，命理專家艾菲爾老師分享了夏至必吃的「轉運美食」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲艾菲爾老師提到，這次的水逆有「4星座」陷入重災，並公開趨吉避凶的關鍵點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第一名、雙子座
整體衝擊、身心俱疲
水逆期間雙子的心情起伏比較大，水星是你的守護星，你的思維也會變得與以往不同，內心與外在行為在糾結拉扯，容易為了小事多愁善感。同時也要留意身邊的小人作怪，這段期間盡量低調行事，不要介入別人的八卦，保持睡眠充足，多放鬆自我，不要鑽牛角尖。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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