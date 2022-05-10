租屋遇完美物件！她見「洗衣機共用」怕了 網秒戳1盲點
許多人因讀書或工作關係需要租屋，而公共環境的品質則仰賴房東安排。不過就有網友找到一個各方面條件都相當頂尖的租屋處，卻因為「洗衣機共用」讓她無法接受，然而不少前輩見狀卻立刻突破盲點，並提供替代方案。
原PO在臉書《靠北租屋2.0》上發文求助「最近在找租屋處，終於看到一間內裝超棒、硬體有大陽台落地窗、浴室乾濕分離、大金空調、木地板等等相當完美的物件，但唯一缺點是共用洗衣機，而我一直都租獨洗獨曬的物件，大家會因為共用洗衣機而不租嗎？」
貼文一出立刻有不少租屋族戳破盲點「然後就算你之前都找獨立使用的洗衣機，前一個房客也用過啦」、「如果你以前租屋原本就有洗衣機，那也是前房客用過的耶，真的不要想太多」、「租屋處洗衣機若非自己買全新的，其實都算與人共用」、「如果去自助洗衣店，感覺也跟租屋處公共洗衣機差不了多少」。
另外也有不少前輩提供折衷方案「洗衣機的問題很好解決，要嘛，你跟房東討論可不可以自己買一台用，但要弄個空間跟出水的地方給你放置，要嘛，每次都去外面洗衣店，洗你自己的衣服，不想共用就這樣」、「衣服提出去找投幣洗衣店洗」、「買一台超小台洗衣機，我同事就這樣，幾千元而已」、「如果還有空間就自己買一台洗衣機，畢竟好房難找，洗衣機小問題」。（編輯：潘毅）